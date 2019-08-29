Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.08
Ницца
Марсель
12
Футбол. Еврокубки
28.08
Славия Пр
ЧФР
10
Футбол. Еврокубки
28.08
Аякс
АПОЭЛ
20
Футбол. Еврокубки
28.08
Брюгге
ЛАСК
21
Футбол. Зарубежный
28.08
Лилль
Сент-Этьен
30
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линфилд
Все события
Фоторепортажи
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
8Черчесов вызвал всего одного «быка»
00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новому «Спартаку» Европа будет к лицу

В четверг решится, выйдет ли у «Спартак» в еврокубковую осень — красно-белые принимают португальскую «Брагу». Первый матч завершился поражением российской команды — 0:1.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» вырулил в позитив. Вслед за пресс-службой и селекционерами это сделала и команда. Результат обновления — серия из побед, включая успех в дерби с ЦСКА, проснувшийся интерес трибун, хорошая пресса. Жаждавшие новых и свежих фигур болельщики получили героя в лице Томаса Цорна, он сейчас красавчик номер один. Ведь это новый гендиректор привез в августе новичков, каждый из которых сходу отдает и забивает. Это Цорн говорит понятные, разумные и, самое главное, честные вещи в интервью, это с ним после игр фотографируются болельщики.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Турнирная таблица, в которой красно-белые отстают на ноль очков от первого места, в десятки раз прибавляет громкости голосам оптимистов, так что доводы скептиков, еще недавно имевших прочные позиции, почти не слышны. Спартаковские соцсети стреляют короткими и яркими роликами из жизни команды, фанаты с упоением поглощают контент, и даже не самое яркое выступление Олега Кононова в раздевалке после победы над «Крыльями Советов», которое еще недавно разнесли бы все кому ни лень, стало поводом разве что для безобидных шуток.

Результат — страшная сила.

Пока он есть, многое видится по-другому. На первый план выходит позитив, остальное скромно топчется в сторонке. То, например, что «Спартак» пропускает в шести матчах подряд. Что «Браге» в Португалии москвичи уступили по делу. Или что не получился первый тайм против ЦСКА. Или что «деревенский» «Тун» лучше контролировал мяч. Или что против «Крыльев» три очка добыты в самом конце, и если бы не Максименко, еще неизвестно, чем бы все завершилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все эти «бы» сейчас в пользу «Спартака». Удача на стороне красно-белых. Вместе с харизмой и техникой Шюррле, куражом Максименко, азартом Жиго, мотивацией Тила и Ларссона, капитанской уверенностью Джикии.

Все это и есть команда? Может быть. А может, и нет. Ведь создать ее за пару недель сложнее, чем за восемь месяцев. За восемь месяцев у Кононова не получилось — тот «Спартак» распустили, набрали новый. У нового вроде бы дела идут в гору. Но все это так хрупко и непонятно, что строить какие-то прогнозы сложно.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
4-й отборочный раунд, 29.08.2019, 20:15

Спартак-Брага-

Остается фиксировать то, что есть здесь и сейчас. А здесь и сейчас «Спартак» — это азартная компания сильных ребят, каждому из которых важно доказать и себе, и друг другу, что он чего-то стоит. Было бы здорово, если бы и Кононов доказал, что прошлый сезон и самое начало нынешнего — недоразумение.

Лига Европы в этом смысле не только вопрос престижа и уверенности. Это вполне практичная история. Насколько известно, покупка опорника во многом зависит от того, выйдет ли «Спартак» в еврокубки. Так что Кононов сегодня будет играть и за укрепление состава. Но не только.

Кому из болельщиков безразличен сам «Спартак», тот может посмотреть на таблицу коэффициентов УЕФА. Мы с Португалией — соседи. Исход игры повлияет на расклад сил, тем более другие наши «бойцы» отборочных раундов — «Арсенал» и «Краснодар» — провалились. Три команды в ЛЧ — роскошь, которой мы никак не воспользуемся, но все-такие лишаться ее не хотелось бы.

В общем ответный матч с «Брагой» — хороший вызов для всех. Новому «Спартаку» Европа точно будет к лицу. Зачем же лишать себя такого удовольствия?

Брага
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Кто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Гид по жеребьевке ЛЧ
Сенсация Калинской, печаль Хачанова: что происходит на US Open
РФС удовлетворил жалобу Дмитрия Тарасова на «Локомотив»
Миру Поветкин: победа вернет боксера в борьбу за статусные пояса
«Ростов» объявил об уходе полузащитника в бельгийский клуб
Российские волейболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь