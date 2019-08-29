Новому «Спартаку» Европа будет к лицу

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» вырулил в позитив. Вслед за пресс-службой и селекционерами это сделала и команда. Результат обновления — серия из побед, включая успех в дерби с ЦСКА, проснувшийся интерес трибун, хорошая пресса. Жаждавшие новых и свежих фигур болельщики получили героя в лице Томаса Цорна, он сейчас красавчик номер один. Ведь это новый гендиректор привез в августе новичков, каждый из которых сходу отдает и забивает. Это Цорн говорит понятные, разумные и, самое главное, честные вещи в интервью, это с ним после игр фотографируются болельщики.

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Турнирная таблица, в которой красно-белые отстают на ноль очков от первого места, в десятки раз прибавляет громкости голосам оптимистов, так что доводы скептиков, еще недавно имевших прочные позиции, почти не слышны. Спартаковские соцсети стреляют короткими и яркими роликами из жизни команды, фанаты с упоением поглощают контент, и даже не самое яркое выступление Олега Кононова в раздевалке после победы над «Крыльями Советов», которое еще недавно разнесли бы все кому ни лень, стало поводом разве что для безобидных шуток.

Результат — страшная сила.

Пока он есть, многое видится по-другому. На первый план выходит позитив, остальное скромно топчется в сторонке. То, например, что «Спартак» пропускает в шести матчах подряд. Что «Браге» в Португалии москвичи уступили по делу. Или что не получился первый тайм против ЦСКА. Или что «деревенский» «Тун» лучше контролировал мяч. Или что против «Крыльев» три очка добыты в самом конце, и если бы не Максименко, еще неизвестно, чем бы все завершилось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_5RWMiAXPUQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все эти «бы» сейчас в пользу «Спартака». Удача на стороне красно-белых. Вместе с харизмой и техникой Шюррле, куражом Максименко, азартом Жиго, мотивацией Тила и Ларссона, капитанской уверенностью Джикии.

Все это и есть команда? Может быть. А может, и нет. Ведь создать ее за пару недель сложнее, чем за восемь месяцев. За восемь месяцев у Кононова не получилось — тот «Спартак» распустили, набрали новый. У нового вроде бы дела идут в гору. Но все это так хрупко и непонятно, что строить какие-то прогнозы сложно.

Футбол Лига Европы 2019/2020 4-й отборочный раунд, 29.08.2019, 20:15 Спартак - Брага -

Остается фиксировать то, что есть здесь и сейчас. А здесь и сейчас «Спартак» — это азартная компания сильных ребят, каждому из которых важно доказать и себе, и друг другу, что он чего-то стоит. Было бы здорово, если бы и Кононов доказал, что прошлый сезон и самое начало нынешнего — недоразумение.

Лига Европы в этом смысле не только вопрос престижа и уверенности. Это вполне практичная история. Насколько известно, покупка опорника во многом зависит от того, выйдет ли «Спартак» в еврокубки. Так что Кононов сегодня будет играть и за укрепление состава. Но не только.

Кому из болельщиков безразличен сам «Спартак», тот может посмотреть на таблицу коэффициентов УЕФА. Мы с Португалией — соседи. Исход игры повлияет на расклад сил, тем более другие наши «бойцы» отборочных раундов — «Арсенал» и «Краснодар» — провалились. Три команды в ЛЧ — роскошь, которой мы никак не воспользуемся, но все-такие лишаться ее не хотелось бы.