Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.08
Ницца
Марсель
12
Футбол. Еврокубки
28.08
Славия Пр
ЧФР
10
Футбол. Еврокубки
28.08
Аякс
АПОЭЛ
20
Футбол. Еврокубки
28.08
Брюгге
ЛАСК
21
Футбол. Зарубежный
28.08
Лилль
Сент-Этьен
30
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линфилд
Все события
Фоторепортажи
22Российские теннисистки за пределами корта
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
01:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Гид по жеребьевке Лиги чемпионов

Участники, корзины, правила, расписание — рассказываем все самое важное.

Наверх
Источник: Reuters

Что, где когда

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 состоится в четверг, 29 августа, в Монако, во дворце «Гримальди Форум».

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Участники

В групповом этапе Лиги чемпионов примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. 26 клубов получили места в турнире по итогам напрямую, по итогам результатов в национальных чемпионатах, еще шесть — по итогам отборочного турнира.

Корзины

Во время жеребьевки 32 клуба будут разбиты на четыре корзины — по восемь команд в каждой. В каждой группе окажется по одной команде из каждой корзины.

В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона — «Ливерпуль» (Англия, 91,000 — коэффициент в клубном рейтинге УЕФА) и «Челси» (Англия, 87,000). А также победители чемпионатов, занимающих шесть первых мест в рейтинге УЕФА — это «Барселона» (Испания, 138,000), «Бавария» (Германия, 128,000), «Ювентус» (Италия, 124,000), «Манчестер Сити» (Англия, 106,000), «ПСЖ» (Франция, 103,000) и «Зенит» (Россия, 72,000).

Все остальные клубы распределены по корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА.

Жеребьевка

Согласно правилам УЕФА, представители одной страны не могут попасть в одну группу. Кроме того, по разным группам будут разводиться команды из России и Украины.

Если одну страну представляют две и более команды, их матчи разносятся на разные дни — вторник и среду.

Если представитель страны попал, например, в группы А, В С или D, то другой автоматически отправляется в группы E, F, G или H.

Календарь

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся:

  • 17 и 18 сентября.
  • 1 и 2 октября.
  • 22 и 23 октября.
  • 5 и 6 ноября.
  • 26 и 27 ноября.
  • 10 и 11 декабря.
Жеребьевка матчей 1/8 финала — 16 декабря.
  • 18, 19, 25 и 26 февраля — первые матчи 1/8 финала.
  • 10, 11, 17 и 18 марта — ответные матчи 1/8 финала.
Жеребьевка матчей четвертьфинала и полуфинала — 20 марта.
  • 7 и 8 апреля — первые матчи четвертьфинала.
  • 14 и 15 апреля — ответные матчи полуфинала.
  • 28 и 29 апреля — первые матчи полуфинала.
  • 5 и 6 мая — ответные матчи полуфинала.
  • 30 мая — финал.
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Спартак» проведет решающий матч за выход в группу Лиги Европы
Сенсация Калинской, печаль Хачанова: что происходит на US Open
РФС удовлетворил жалобу Дмитрия Тарасова на «Локомотив»
Миру Поветкин: победа вернет боксера в борьбу за статусные пояса
«Ростов» объявил об уходе полузащитника в бельгийский клуб
Российские волейболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь