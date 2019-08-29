Кто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Гид по жеребьевке Лиги чемпионов

Источник: Reuters

Что, где когда

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 состоится в четверг, 29 августа, в Монако, во дворце «Гримальди Форум».

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Участники

В групповом этапе Лиги чемпионов примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. 26 клубов получили места в турнире по итогам напрямую, по итогам результатов в национальных чемпионатах, еще шесть — по итогам отборочного турнира.

Корзины

Во время жеребьевки 32 клуба будут разбиты на четыре корзины — по восемь команд в каждой. В каждой группе окажется по одной команде из каждой корзины.

В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона — «Ливерпуль» (Англия, 91,000 — коэффициент в клубном рейтинге УЕФА) и «Челси» (Англия, 87,000). А также победители чемпионатов, занимающих шесть первых мест в рейтинге УЕФА — это «Барселона» (Испания, 138,000), «Бавария» (Германия, 128,000), «Ювентус» (Италия, 124,000), «Манчестер Сити» (Англия, 106,000), «ПСЖ» (Франция, 103,000) и «Зенит» (Россия, 72,000).

Все остальные клубы распределены по корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА.

Жеребьевка

Согласно правилам УЕФА, представители одной страны не могут попасть в одну группу. Кроме того, по разным группам будут разводиться команды из России и Украины.

Если одну страну представляют две и более команды, их матчи разносятся на разные дни — вторник и среду.

Если представитель страны попал, например, в группы А, В С или D, то другой автоматически отправляется в группы E, F, G или H.

Календарь

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся:

17 и 18 сентября.

1 и 2 октября.

22 и 23 октября.

5 и 6 ноября.

26 и 27 ноября.

10 и 11 декабря.

Жеребьевка матчей 1/8 финала — 16 декабря.

18, 19, 25 и 26 февраля — первые матчи 1/8 финала.

10, 11, 17 и 18 марта — ответные матчи 1/8 финала.

Жеребьевка матчей четвертьфинала и полуфинала — 20 марта.