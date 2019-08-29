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09:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лига чемпионов: Промес на лавке, БТР в Белграде, Загреб в групповом турнире

Рассказываем о самом интересном, что случилось в ответных матчах 4-го отборочного раунда ЛЧ.

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Какая Лига без «Аякса»?

«Аякс» — АПОЭЛ — 2:0 (Альварес, 43. Тадич, 80)
Первый матч — 0:0

Забастовка сотрудников полиции, которая привела к переносу матчей всех голландских топ-клубов, оказалась на руку амстердамцам. Благодаря этому полуфиналист предыдущей Лиги чемпионов готовился к главному матчу первой части сезона в комфортном недельном цикле.

Это было важно, поскольку в Никосии команда Эрика тен Хага провела не лучшую игру: сразу пять футболистов получили предупреждения, а Мазрауи за два «горчичника» и вовсе удалили с поля. Плюс восстановился от травмы Промес, который, впрочем, уже привычно для еврокубков остался на скамейке запасных.

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Те же, кто вышел на поле, снова долго и безуспешно бились о кипрскую стену. Лишь в конце первого тайма противоядие нашел Зиех. Сначала марокканец исполнил штрафной, заставив вратаря отбивать мяч из верхнего угла. Затем классным пасом нашел в районе дальней штанги ухитрившегося не попасть в створ Тадича. И, наконец, выполнил подачу на голову Альваресу. Лучшего сценария дебюта в еврокубках для мексиканца придумать невозможно. К тому же удар защитника головой помог «Аяксу» впервые в этом столетии забить в 36 кряду официальных матчах на «Арене Йохана Кройфа».

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А так как рецепт оказался действенным, голландцы использовали его и сразу после перерыва. Правда, на этот раз «стандарт» в исполнении Зиеха не стал прямой голевой передачей. Тальяфико пришлось головой переводить мяч в центр с отскоком от земли, а в сетку — уже от перекладины — его отправил Хюнтелар.

Вот только арбитр Цвайер решил изучить повтор, и взятие ворот отменил. Ситуация получилось неоднозначной, потому что на несколько сантиметров за линию офсайда забралась нога не принимавший активного участия в эпизоде Велтмана.

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Вот был бы скандал, если бы через минуту АПОЭЛ сравнял счет! Но там услуги ВАР не потребовались, так как в очевидном положении «вне игры» оказались сразу три игрока гостей.

Тем не менее, напряжение сохранялось, и снять его удалось ближе к финальному свистку. Оказывается, забить с линии штрафной Тадичу проще, чем с полутора метров. По крайней мере, такое впечатление оставил серб, послав мяч в дальний угол после великолепного по исполнению перевода в исполнении Хюнтелара.

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Все закончилось так, как и должно было: без «Аякса» Лига чемпионов не может считаться полноценной. Амстердамцы сыграют в этом турнире (с учетом старого Кубка чемпионов) в 30-й раз. Больше только у пяти клубов, включая рекордсмена «Реал» с его полусотней стартов.

Петреску и Погатец без Лиги чемпионов

«Брюгге» — ЛАСК — 2:1 (Ванакен, 70. Деннис, 89 — Клаусс, 74, с пенальти)
Первый матч — 1:0.

«Славия» П — ЧФР — 1:0 (Боржил, 66)
Первый матч — 1:0.

Команды, которым удалось в первых матчах добиться выездных побед, не упустили полученное преимущество. Но если в Праге «Славия» обошлась без лишних волнений, не пустив в групповой турнир команду Дана Петреску, то в Брюгге хозяевам немного потрепали нервы. Хотя после третьего в текущем турнире гола Ванакена об этом совершенно не думалось. При подаче углового лидер черно-синих оказался на голову выше своих оппонентов.

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Тем не менее, австрийцы заработали пенальти, и оказались в одном точном ударе от исполнения своей мечты. Все испортила вторая желтая карточка Траунера, так как без одного из партнеров по обороне 36-летний экс-спартаковец Погатец не смог предотвратить второй гол «Брюгге». Его великолепным пасом организовал Ванакен, после чего Тау оставалось переправить мяч на ногу находившемуся перед пустыми воротами Деннису. Бельгия будет представлена в групповом турнире двумя клубами впервые с 2005 года.

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Балканский вечер

«Црвена Звезда» — «Янг Бойз» — 1:1 (Вуканович, 59 — Бен Набуан, 81, в свои ворота)
Первый матч — 2:2.

«Русенборг» — «Динамо» Зг — 1:1 (Акинтола, 11 — Гояк, 71)
Первый матч — 0:2.

Во вторник выход в групповой турнир праздновали не только в Греции, но и на Балканах. Загребское «Динамо» при этом заставило своих болельщиков поволноваться, так как пропустило в Тронхейме быстрый гол. Но все же хорваты выстояли и ближе к концу игры сравняли счет.

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Что же касается «Црвены Звезды», чьи фанаты пригнали к стадиону танк, то в Белграде военная тематика получила продолжение. После ничьей с «Янг Бойз» команда прокатилась по сербской столицы на бронетранспортере.

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