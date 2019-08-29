Месси vs Роналду: последний раунд?
В четверг во время жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов пройдет церемония награждения лучших игроков прошлого сезона.
В четверг во время жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов пройдет церемония награждения лучших игроков прошлого сезона.
Александр Бобров
На главный приз, «Серебряную футболку», претендуют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Виргил ван Дейк. Лео и Криштиану — как всегда. И в последний раз?
Она улыбалась, он держал ее за руку и сохранял серьезное выражение лица. Данни Костер и Жорди Кройф (Йорди или Хорди — как вам больше нравится). Вдова Йохана Кройфа и его сын. Они вместе со многими представителями «Барселоны» во вторник побывали на стадионе, названном в честь великого голландца.
Казалось, еще вчера он прошел мимо на
А также тренеры и игроки, кто ее способен претворить в жизнь. Один из них — Месси. Тот, кто уже много лет не перестает радовать ценителей умного и красивого футбола, основанного на культуре паса.
И тот, кто вместе с главным конкурентом Роналду привлекает сотни тысяч и миллионы поклонников, заставляя спорить их, кто же лучше — аргентинец или португалец.
Нет, конечно, всегда рядом есть
Пас и дриблинг против атлетизма и скорости. Природный талант и невероятное трудолюбие. Они совершенно разные и одинаково популярные.
«Спартак» Константина Бескова и киевское «Динамо» Валерия Лобановского. Свой футбол, свои болельщики, своя красота…
Время неумолимо. Месси благословит новую звездочку «Барсы» Ансу Фати. Роналду поддерживает потенциально одного из лучших защитников будущего
Пока… Но, увы, у этого «пока» ограниченный срок — год, два, три. У Лионеля и Криштиану, возможно, последний раунд на своеобразном футбольном ринге, где в четверг вечером поднимут руку одного из них. Ван Дейк? Даже если «Серебряная футболка» достанется ему (честное слово, не знаю, кто из тройки набрал большее число голосов), все равно лучшими продолжат считать представителей «Барсы» и «Юве».
Нам осталось недолго наслаждаться их игрой. Ловите каждый миг, смотрите каждый матч Месси и Роналду. Подобных им больше не будет. Придут новые, но другие. А мы с придыханием будем рассказывать внукам о сумасшедших проходах Лионеля и невероятно красивых голах Криштиану, о тихой улыбке Месси и бриллиантовом блеске Роналду.
Как же здорово, что они есть! Оба.
Тройка лучших игроков сезона-2018/19 определилась по итогам голосования 80 тренеров команд, игравших в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов, представляющих членов УЕФА. От России по традиции голосовал журналист «СЭ».
Помимо Месси, Роналду и ван Дейка голоса респондентов получили Алиссон, Садио Мане, Мохаммед Салах (все — «Ливерпуль»), Эден Азар («Челси"/"Реал»),
На приз лучшему вратарю претендуют Алиссон, Юго Ллорис,
Приз лучшему защитнику может достаться Тренту
Приз лучшему полузащитнику вручат
На приз лучшему нападающему претендуют Садио Мане, Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Лучшей футболисткой станет Люси Бронз, Ада Хегерберг или Амандин Анри.
Приз лучшему игроку Лиги Европы вручат Оливье Жиру, Эдену Азару или Луке Йовичу.
Специальный приз президента УЕФА достанется Эрику Кантона.