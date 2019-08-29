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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

На кону серьезные деньги, или сколько может зарабатывать «Астана» в случае выхода в группу Лиги Европы

«Астана» может хорошенько подзаработать, если в очередной раз отберется в групповой этап Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Как известно, за попадание в групповой турнир предусмотрена выплата в размере 2,92 миллиона евро. Но есть еще бонусы за набранные очки. Например, победа на групповом этапе будет стоить 570 тысяч евро, ничья — 190. Неиспользованные средства (190 тысяч с каждой ничьей) будут перераспределены между командами в зависимости от количества побед.

Победитель квартета получит 1 миллион, вторая команда группы — 0,5. Выход в 1/16 финала принесет клубу 0,5 миллиона, в 1/8 финала — 1,1, в ¼ финала — 1,5, в полуфинал — 2,4, в финал — 4,5. Победитель турнира получит дополнительно еще 4 миллиона. И это не считая выплат на основе клубного рейтинга и маркетингового пула.

На сегодняшний день «Астана» уже обогатилась как минимум на 1 миллион 380 тысяч евро за участие в отборочных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сегодня, 29 августа, казахстанская команда проведет ответный матч с БАТЭ в Борисове в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Начало — в 23:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию этого матча можно посмотреть здесь. Первая игра завершилась победой «Астаны» со счетом 3:0.

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