Представлен официальный мяч групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2019/20
Сегодня, 29 августа, был официально презентован мяч, который будет использоваться во время матчей группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Сегодня, 29 августа, был официально презентован мяч, который будет использоваться во время матчей группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Мяч разработан совместно с компанией adidas.
Сегодня состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.
В первую корзину вошли действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определялся согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.
Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из России («Зенит» и «Локомотив») и Украины («Шахтёр») разводятся по разным группам.