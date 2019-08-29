Представлен официальный мяч групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2019/20

В первую корзину вошли действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определялся согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.

Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из России («Зенит» и «Локомотив») и Украины («Шахтёр») разводятся по разным группам.