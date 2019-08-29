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14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Представлен официальный мяч групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2019/20

Сегодня, 29 августа, был официально презентован мяч, который будет использоваться во время матчей группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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Мяч разработан совместно с компанией adidas.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.

В первую корзину вошли действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определялся согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.

Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из России («Зенит» и «Локомотив») и Украины («Шахтёр») разводятся по разным группам.

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