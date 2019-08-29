Директор «Браги» назвал бюджет клуба и среднюю зарплату игроков

«Брага» тратит примерно 30 миллионов евро в сезон. Это зарплаты игроков, трансферы, расходы на персонал, и всё-всё-всё. В среднем выходит где-то так. У нас коммерческий клуб, и прибыли получается где-то 30−35 миллионов в сезон. Недавно мы подписали новый контракт на телевещание, за что мы тоже будем получать отчисления. Конечно, это другие суммы, чем в российской лиге, но тем не менее лицензионные права составляют где-то 1/3 бюджета. Значительная составляющая бюджета также идёт от трансферов. Игроки и их имидж для нас очень важен. В ходе сезона у нас много инициатив рекламного характера. Спонсор всегда ищет, куда инвестировать деньги, и наши игроки должны быть в топ-форме.