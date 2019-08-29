Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ференцварош
Судува
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дюделанж
Арарат-Армения
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Риека
Гент
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Трабзонспор
АЕК
02
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Хапоэль Беэр-Шева
Фейеноорд
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Антверпен
АЗ
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Спартак
Брага
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АИК
Селтик
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПАОК
Слован Бр
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
БАТЭ
Астана
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аполлон
ПСВ
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Заря Лг
Эспаньол
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мольде
Партизан
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бней-Иегуда
Мальме
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рига
Копенгаген
00
Футбол. Еврокубки
21:30
Айнтрахт Ф
Страсбур
Футбол. Еврокубки
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Торино
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Легия
Футбол. Еврокубки
22:00
Витория Гимарайнш
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линфилд
21
Все события
Фоторепортажи
14Образы Евгении Медведевой
12Грандиозной драке в матче «Сатурн» — ЦСКА 15 лет. Вы помните эти кадры?
19:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» назвала стартовый состав на решающий матч за выход в группу Лиги Европы

Сегодня, 29 августа, футболисты «Астаны» проведут ответный матч против белорусского БАТЭ в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AFP 2019

Игра в Борисове начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Стартовый состав «Астаны»: Эрич (капитан), Шимунович, Постников, Шомко, Рукавина, Логвиненко, Маевский, Сигурьонссон, Ротариу, Томасов и Муртазаев.

Стартовый состав БАТЭ: Чичкан, Копитович, Волков, Филипович, Риос, Яблонский, Бага, Драгун, Скавыш, Стасевич (капитан), Сарока.

Напомним, что в первом матче «Астана» дома разгромила БАТЭ со счетом 3:0. Победитель пары получит место в группе ЛЕ.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"Астана" проигрывает БАТЭ после первого тайма решающего матча за выход в группу Лиги Европы
Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов прошлого сезона
УЕФА определила лучшего игрока сезона-2018/19
Футболист «Тамбова» перешел в ЦСКА
Русский ветеран мечтает играть в Америке. Пять клубов для него
Завершение трансферного окна: кем еще усилятся «Динамо» и ЦСКА
15 лет самой дикой драке российского футбола (фото)
«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь