«Астана» назвала стартовый состав на решающий матч за выход в группу Лиги Европы
Сегодня, 29 августа, футболисты «Астаны» проведут ответный матч против белорусского БАТЭ в раунде
Сегодня, 29 августа, футболисты «Астаны» проведут ответный матч против белорусского БАТЭ в раунде
Игра в Борисове начнется в 23:00 по времени
Стартовый состав «Астаны»: Эрич (капитан), Шимунович, Постников, Шомко, Рукавина, Логвиненко, Маевский, Сигурьонссон, Ротариу, Томасов и Муртазаев.
Стартовый состав БАТЭ: Чичкан, Копитович, Волков, Филипович, Риос, Яблонский, Бага, Драгун, Скавыш, Стасевич (капитан), Сарока.
Напомним, что в первом матче «Астана» дома разгромила БАТЭ со счетом 3:0. Победитель пары получит место в группе ЛЕ.