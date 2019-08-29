Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона

Алиссон в прошедшем сезоне турнира провел 13 матчей, в которых пропустил 12 голов, шесть матчей бразилец отстоял «на ноль». «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0). Алиссон стал вторым бразильцем, получившим эту премию, в сезоне-2009/10 был награжден голкипер итальянского «Интера» Жулио Сезар.

Алиссон перешел в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» за рекордную для голкиперов сумму трансфера, по данным Transfermarkt, его стоимость составила €62,5 млн. Помимо Лиги чемпионов, он становился победителем Суперкубка УЕФА. Также на счету бразильца победа в Кубке Америки в составе сборной Бразилии, всего за национальную команду он провел 42 матча.