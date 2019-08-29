Вирджил ван Дейк назван лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19

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Также на звание лучшего защитника претендовали одноклубник ван Дейка англичанин Трент Александр-Арнольд и голландец Маттейс де Лигт («Аякс», ныне — «Ювентус»).

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В прошедшем сезоне ван Дейк выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля», также он получил звание игрока года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (награда вручается в английском футболе). В Лиге чемпионов ван Дейк провел 12 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи. 28-летний голландец претендует на премию футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).