Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов прошлого сезона

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

На премию также претендовали португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и сенегальский форвард английского «Ливерпуля» Садио Мане.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Месси в прошедшем сезоне турнира забил 12 голов и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. «Барселона» дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю английскому «Ливерпулю» (3:0, 0:4). Месси во второй раз в карьере получил эту награду.