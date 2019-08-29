Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов прошлого сезона
МОНАКО, 29 августа. /ТАСС/. Аргентинский футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2018/19. Церемония награждения прошла в Монако.
МОНАКО, 29 августа. /ТАСС/. Аргентинский футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2018/19. Церемония награждения прошла в Монако.
На премию также претендовали португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и сенегальский форвард английского «Ливерпуля» Садио Мане.
Месси в прошедшем сезоне турнира забил 12 голов и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. «Барселона» дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю английскому «Ливерпулю» (3:0, 0:4). Месси во второй раз в карьере получил эту награду.
32-летний Месси является десятикратным чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок Испании. Четыре раза аргентинец становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз — ее лучшим бомбардиром, пять раз получал «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира.