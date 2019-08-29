«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом». Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G