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21:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Азербайджанский «Карабах» обыграл североирландский «Линфилд» и вышел в групповой этап футбольной Лиги Европы.

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Ответная встреча раунда плей-офф, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 2:1. У победителей голы забили Хайме Ромеро (на 6-й минуте) и Абделла Зубир (88). У гостей отличился Шейн Лейвери (90+3). Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Линфилда».

По сумме двух матчей в групповой этап Лиги Европы вышел «Карабах».

Карабах
2:1
Первый тайм: 1:0
Линфилд
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд29.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Tofig Bahramov - Republic Stadium
Главные тренеры
Гурбан ГурбановДэвид Хили
Голы
Гомес Хайме Ромеро6′
Шейн Лейвери90+3′
Абделла Зубир88′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
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