«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Азербайджанский «Карабах» обыграл североирландский «Линфилд» и вышел в групповой этап футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Азербайджанский «Карабах» обыграл североирландский «Линфилд» и вышел в групповой этап футбольной Лиги Европы.
Ответная встреча раунда
По сумме двух матчей в групповой этап Лиги Европы вышел «Карабах».
|Гурбан Гурбанов
|Дэвид Хили
|Гомес Хайме Ромеро
|6′
|Шейн Лейвери
|90+3′
|Абделла Зубир
|88′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)