«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы

Ответная встреча раунда плей-офф, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 2:1. У победителей голы забили Хайме Ромеро (на 6-й минуте) и Абделла Зубир (88). У гостей отличился Шейн Лейвери (90+3). Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Линфилда».