Семак: Уровень соперников «Зенита» по группе ЛЧ очень высокий

«Зенит» сыграет в группе G вместе с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом». Матчи на этой стадии турнира пройдут с 17 сентября по 11 декабря.
«Мы понимаем наш уровень, и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить “Зенит” из первой корзины», — приводит слова Семака сайт «Зенита».
Семак отметил, что несмотря на отсутствие «громких имен», уровень соперников по группе очень высокий.
«На данном этапе это лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из них имеет серьезный вес в Европе. Нам будет очень и очень сложно», — добавил тренер.