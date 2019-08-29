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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак: Уровень соперников «Зенита» по группе ЛЧ очень высокий

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что уровень соперников петербургской команды на групповом этапе Лиги чемпионов является очень высоким.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» сыграет в группе G вместе с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом». Матчи на этой стадии турнира пройдут с 17 сентября по 11 декабря.

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«Мы понимаем наш уровень, и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить “Зенит” из первой корзины», — приводит слова Семака сайт «Зенита».

Семак отметил, что несмотря на отсутствие «громких имен», уровень соперников по группе очень высокий.

«На данном этапе это лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из них имеет серьезный вес в Европе. Нам будет очень и очень сложно», — добавил тренер.

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