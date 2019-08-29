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22:14 (мск), источник: Vesti.kz

Когда и где определятся соперники «Астаны» по группе Лиги Европы

Казахстанская «Астана» стала одним из 48 участников группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2019

Жеребьевка этой стадии пройдет 30 августа в Монако и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а в прямом эфире ее покажет официальный сайт УЕФА.

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Все участники будут поделены на 12 групп.

Перед процедурой жеребьевки клубы будут разбиты на четыре корзины согласно клубным коэффициентам УЕФА.

Их состав определится после завершения всех матчей раунда плей-офф.

В группу ЛЕ «Астана» прошла после победы над белорусским БАТЭ по сумме двух игр (3:0, 0:2). До этого казахстанский клуб выбил мальтийскую «Валлетту» (5:1, 4:0) и андоррскую «Санта-Колому» (0:0, 4:1).

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