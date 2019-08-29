Когда и где определятся соперники «Астаны» по группе Лиги Европы

Источник: AFP 2019

Жеребьевка этой стадии пройдет 30 августа в Монако и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а в прямом эфире ее покажет официальный сайт УЕФА.

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Все участники будут поделены на 12 групп.

Перед процедурой жеребьевки клубы будут разбиты на четыре корзины согласно клубным коэффициентам УЕФА.

Их состав определится после завершения всех матчей раунда плей-офф.