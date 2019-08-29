Когда и где определятся соперники «Астаны» по группе Лиги Европы
Казахстанская «Астана» стала одним из 48 участников группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская «Астана» стала одним из 48 участников группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Жеребьевка этой стадии пройдет 30 августа в Монако и начнется в 17:00 по времени
Все участники будут поделены на 12 групп.
Перед процедурой жеребьевки клубы будут разбиты на четыре корзины согласно клубным коэффициентам УЕФА.
Их состав определится после завершения всех матчей раунда
В группу ЛЕ «Астана» прошла после победы над белорусским БАТЭ по сумме двух игр (3:0, 0:2). До этого казахстанский клуб выбил мальтийскую «Валлетту» (5:1, 4:0) и андоррскую «Санта-Колому» (0:0, 4:1).