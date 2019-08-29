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22:19 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько заработала «Астана» после выхода в группу Лиги Европы

Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне после выхода в групповой этап Лиги Европы.

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Источник: AFP 2019

Казахстанский клуб начинал в Лиге чемпионов, но вылетел в первом раунде после поражения от румынского ЧФР (1:0, 1:3). Затем «Астана» перешла в ЛЕ, где в квалификации поочередно выбила андоррскую «Санта-Колому» (0:0, 4:1), мальтийскую «Валлетту» (5:1, 4:0) и белорусский БАТЭ (3:0, 0:2).

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Как чемпион страны, не представленной в группе ЛЧ, «Астана» получит 260 тысяч из солидарных выплат от УЕФА. Призовые за победу во втором раунде ЛЕ составляют 260 тысяч, в третьем — 280 тысяч. Бонусы за раунд плей-офф получают только вылетевшие клубы, а команды, прошедшие в группу, заработают минимум 2,92 миллиона.

При этом на групповом этапе клубы за каждую победу получат 570 тысяч, а за ничью — 190 тысяч. Каждому победителю группы вместе с путевкой в 1/16 финала достанется миллион, а второе место в группе принесет 500 тысяч.

Таким образом, «Астана» на данный момент заработала в еврокубковом сезоне 3 миллиона 720 тысяч евро.

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