«Астана» вышла в группу Лиги Европы после матча с поражением и незасчитанным голом

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Ответная игра раунда плей-офф квалификации прошла в Борисове и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В этом матче случился быстрый гол хозяев. Его автором на шестой минуте стал полузащитник БАТЭ Максим Скавыш.

При этом во втором тайме Скавыш мог оформить дубль. На 66-й минуте он забил гол, который был отменен из-за офсайда.

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Впрочем, удвоить счет БАТЭ все-таки смог. На 85-й минуте это сделал полузащитник Евгений Яблонский. В оставшееся время БАТЭ гнался вперед, пытаясь сделать камбэк, но «Астана» смогла удержать нужный результат.

Напомним, в первом матче «Астана» дома разгромила БАТЭ со счетом 3:0. Таким образом, казахстанский клуб выиграл противостояние с общим результатом 3:1.

Жеребьевка группового этапа ЛЕ состоится 30 августа в Монако и начнется 17:00 по времени Нур-Султана. По ее итогам 48 клубов будут распределены на 12 групп.

В ЛЕ «Астана» перешла после вылета в первом раунде Лиги чемпионов от румынского ЧФР (1:0, 1:3). До встречи с БАТЭ казахстанский клуб разгромил мальтийскую «Валлетту» (5:1, 4:0) и андоррскую «Санта-Колому» (0:0, 4:0).