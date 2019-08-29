«Астана» вышла в группу Лиги Европы после матча с поражением и незасчитанным голом
Футболисты «Астаны» уступили белорусскому БАТЭ в гостях, но вышли в групповой этап Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» уступили белорусскому БАТЭ в гостях, но вышли в групповой этап Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Ответная игра раунда
В этом матче случился быстрый гол хозяев. Его автором на шестой минуте стал полузащитник БАТЭ Максим Скавыш.
При этом во втором тайме Скавыш мог оформить дубль. На 66-й минуте он забил гол, который был отменен
Впрочем, удвоить счет БАТЭ
Напомним, в первом матче «Астана» дома разгромила БАТЭ со счетом 3:0. Таким образом, казахстанский клуб выиграл противостояние с общим результатом 3:1.
Жеребьевка группового этапа ЛЕ состоится 30 августа в Монако и начнется 17:00 по времени
В ЛЕ «Астана» перешла после вылета в первом раунде Лиги чемпионов от румынского ЧФР (1:0, 1:3). До встречи с БАТЭ казахстанский клуб разгромил мальтийскую «Валлетту» (5:1, 4:0) и андоррскую «Санта-Колому» (0:0, 4:0).
В группе ЛЕ «Астана» сыграет в четвертый раз подряд. Дебют случился в 2016 году, а в 2017-м казахстанский клуб добился лучшего результата, дойдя до 1/16 финала, где уступил португальскому «Спортингу» из Лиссабона (1:3, 3:3).
|Алексей Бага
|Роман Григорчук
|Максим Скавыш
|6′
|Евгений Яблонский
|85′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Бобби Мэдден(Шотландия)