Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Витория Гимарайнш
Стяуа
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Торино
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рейнджерс
Легия
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Страсбур
30
Футбол. Еврокубки
доп. время
Дюделанж
Арарат-Армения
21
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Лудогорец
22
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Судува
42
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Гент
11
Футбол. Еврокубки
20:30
Трабзонспор
АЕК
02
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Фейеноорд
03
Футбол. Еврокубки
20:30
Антверпен
АЗ
14
Футбол. Еврокубки
20:15
Спартак
Брага
12
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Селтик
14
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Слован Бр
32
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Астана
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
ПСВ
04
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Эспаньол
22
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Партизан
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Бней-Иегуда
Мальме
01
Футбол. Еврокубки
19:45
Рига
Копенгаген
10
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линфилд
21
Все события
Фоторепортажи
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
48Эксклюзивное джерси Самедова, Тиль и Ларссон в огне и пиджак на трибуне: главные фото из Самары
22:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» вышла в группу Лиги Европы после матча с поражением и незасчитанным голом

Футболисты «Астаны» уступили белорусскому БАТЭ в гостях, но вышли в групповой этап Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Ответная игра раунда плей-офф квалификации прошла в Борисове и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В этом матче случился быстрый гол хозяев. Его автором на шестой минуте стал полузащитник БАТЭ Максим Скавыш.

При этом во втором тайме Скавыш мог оформить дубль. На 66-й минуте он забил гол, который был отменен из-за офсайда.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Впрочем, удвоить счет БАТЭ все-таки смог. На 85-й минуте это сделал полузащитник Евгений Яблонский. В оставшееся время БАТЭ гнался вперед, пытаясь сделать камбэк, но «Астана» смогла удержать нужный результат.

Напомним, в первом матче «Астана» дома разгромила БАТЭ со счетом 3:0. Таким образом, казахстанский клуб выиграл противостояние с общим результатом 3:1.

Жеребьевка группового этапа ЛЕ состоится 30 августа в Монако и начнется 17:00 по времени Нур-Султана. По ее итогам 48 клубов будут распределены на 12 групп.

В ЛЕ «Астана» перешла после вылета в первом раунде Лиги чемпионов от румынского ЧФР (1:0, 1:3). До встречи с БАТЭ казахстанский клуб разгромил мальтийскую «Валлетту» (5:1, 4:0) и андоррскую «Санта-Колому» (0:0, 4:0).

В группе ЛЕ «Астана» сыграет в четвертый раз подряд. Дебют случился в 2016 году, а в 2017-м казахстанский клуб добился лучшего результата, дойдя до 1/16 финала, где уступил португальскому «Спортингу» из Лиссабона (1:3, 3:3).

Читайте также
БАТЭ
2:0
Первый тайм: 1:0
Астана
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд29.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей БагаРоман Григорчук
Голы
Максим Скавыш6′
Евгений Яблонский85′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяБобби Мэдден(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Клуб казахстанского тренера за две минуты лишился места в группе Лиги Европы
Группа смерти для «Локо»: чем запомнилась жеребьевка ЛЧ
УЕФА определила лучшего игрока сезона-2018/19
ЦСКА заплатил за игрока «Тамбова» 30 миллионов рублей
Кононов под ударом: новый провал «Спартака» в Европе
«Интер» арендовал чилийского нападающего «Манчестер Юнайтед»
15 лет самой дикой драке российского футбола (фото)
«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь