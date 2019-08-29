«Спартак» остался без еврокубков
Московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» во втором матче раунда
Московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» во втором матче раунда
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:2.
В первом тайме дублем отметился полузащитник португальцев Рикарду Орта (42, 45 минуты). На 89-й минуте хавбек
В первом матче победу со счетом 1:0 одержали португальцы. Таким образом, по итогам двух матчей «Брага» получила право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, а «Спартак» остался без еврокубков.
|Олег Кононов
|Рикарду Са Пинту
|Зелимхан Бакаев
|89′
|Рикарду Орта(Андре Орта)
|42′
|Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)
|45+3′
|98
|Александр Максименко
|1
|Матеус
|38
|Андрей Ещенко
|47
|Рикарду Эсгайю
46′
|6
|Айртон
|5
|Нуну Секейра
|2
|Самюэль Жиго
68′
|36
|Бруну Виана
|14
|Георгий Джикия
|21
|Рикарду Орта
32′
|10
|Зелимхан Бакаев
|20
|Жоау Паулу Паулинью
|20
|Андре Шюррле
|60
|Жоау Пальинья
15′
|7
|Аяз Гулиев
|15
|Андре Орта
|9
|Резиуан Мирзов
46′
|3
|Витор Тормена
39′
|17
|Солтмурад Бакаев
|4
|Лукас Ферруджем
|19
|Эсекиэль Понсе
62′
|7
|Вилсон Эдуарду
23′
|49
|Джано Ананидзе
|90
|Галену
|47
|Роман Зобнин
75′
|17
|Жоау Новаиш
75′
|54
|Наиль Умяров
|27
|Франсержиу
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)
|Боковой судья
|Фабиано Прети(Италия)
|Боковой судья
|Стефано Алассио(Италия)