Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:2.

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В первом тайме дублем отметился полузащитник португальцев Рикарду Орта (42, 45 минуты). На 89-й минуте хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев сократил отставание в счете.

В первом матче победу со счетом 1:0 одержали португальцы. Таким образом, по итогам двух матчей «Брага» получила право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, а «Спартак» остался без еврокубков.

Красно-белые получили право сыграть в квалификации турнира, заняв в прошлом сезоне Российской премьер-лиги пятое место. В последнем туре чемпионата страны клуб уступил четвертое место московскому ЦСКА, который начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа.