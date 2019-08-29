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22:22 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» остался без еврокубков

Московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» во втором матче раунда плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:2.

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В первом тайме дублем отметился полузащитник португальцев Рикарду Орта (42, 45 минуты). На 89-й минуте хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев сократил отставание в счете.

В первом матче победу со счетом 1:0 одержали португальцы. Таким образом, по итогам двух матчей «Брага» получила право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, а «Спартак» остался без еврокубков.

Красно-белые получили право сыграть в квалификации турнира, заняв в прошлом сезоне Российской премьер-лиги пятое место. В последнем туре чемпионата страны клуб уступил четвертое место московскому ЦСКА, который начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа.

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1:2
Первый тайм: 0:2
Брага
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд29.08.2019, 20:15 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 38176 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовРикарду Са Пинту
Голы
Зелимхан Бакаев89′
Рикарду Орта(Андре Орта)42′
Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)45+3′
Составы команд
98Александр Максименко
1Матеус
38Андрей Ещенко
47Рикарду Эсгайю
46′
6Айртон
5Нуну Секейра
2Самюэль Жиго
68′
36Бруну Виана
14Георгий Джикия
21Рикарду Орта
32′
10Зелимхан Бакаев
20Жоау Паулу Паулинью
20Андре Шюррле
60Жоау Пальинья
15′
7Аяз Гулиев
15Андре Орта
9Резиуан Мирзов
46′
3Витор Тормена
39′
17Солтмурад Бакаев
4Лукас Ферруджем
19Эсекиэль Понсе
62′
7Вилсон Эдуарду
23′
49Джано Ананидзе
90Галену
47Роман Зобнин
75′
17Жоау Новаиш
75′
54Наиль Умяров
27Франсержиу
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
13Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
13Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяФабиано Прети(Италия)
Боковой судьяСтефано Алассио(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
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