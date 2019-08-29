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22:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Заря» вылетела из розыгрыша Лиги Европы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Луганская «Заря» сыграла вничью с испанским «Эспаньолом» в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы.

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Встреча, прошедшая в Запорожье, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Богдан Леднев (на 54-й минуте) и Назарий Русин (78). У гостей отличились Факундо Феррейра (34) и Матиас Варгас (62).

Первый матч в Испании завершился со счетом 3:1 в пользу «Эспаньола». «Заря» не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы.

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Результаты других матчей плей-офф квалификации Лиги Европы:

АИК (Швеция) — «Селтик» (Шотландия) — 1:4 (первый матч 0:2),

«Аполлон» (Кипр) — ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) — 0:4 (0:3),

БАТЭ (Белоруссия) — «Астана» (Казахстан) — 2:0 (0:3),

«Бней Иегуда» (Израиль) — «Мальме» (Швеция) — 0:1 (0:3),

«Мольде» (Норвегия) — «Партизан» (Сербия) — 1:1 (1:2),

ПАОК (Греция) — «Слован» (Словакия) — 3:2 (0:1).

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