«Заря» вылетела из розыгрыша Лиги Европы
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Луганская «Заря» сыграла вничью с испанским «Эспаньолом» в ответном матче раунда
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Луганская «Заря» сыграла вничью с испанским «Эспаньолом» в ответном матче раунда
Встреча, прошедшая в Запорожье, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Богдан Леднев (на 54-й минуте) и Назарий Русин (78). У гостей отличились Факундо Феррейра (34) и Матиас Варгас (62).
Первый матч в Испании завершился со счетом 3:1 в пользу «Эспаньола». «Заря» не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы.
Результаты других матчей
АИК (Швеция) — «Селтик» (Шотландия) — 1:4 (первый матч 0:2),
«Аполлон» (Кипр) — ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) — 0:4 (0:3),
БАТЭ (Белоруссия) — «Астана» (Казахстан) — 2:0 (0:3),
«Бней Иегуда» (Израиль) — «Мальме» (Швеция) — 0:1 (0:3),
«Мольде» (Норвегия) — «Партизан» (Сербия) — 1:1 (1:2),
ПАОК (Греция) — «Слован» (Словакия) — 3:2 (0:1).