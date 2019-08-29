«Впервые видел судороги у своих игроков». Григорчук прокомментировал выход «Астаны» в группу ЛЕ
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал выход в групповой раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал выход в групповой раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В ответном матче против белорусского БАТЭ чемпион Казахстана проиграл — 0:2, но прошел дальше за счет победы неделей ранее в домашнем матче — 3:0.
— Думали перед игрой, что придется играть вторым номером все 90 минут?
— Никогда не хочется заведомо отдавать инициативу сопернику. Но надо отдать должное БАТЭ, это серьезная команда. Мы и в домашней игре испытывали давление и могли это предположить.
Но если говорить честно — это психологические моменты. В такой ситуации надо команде играть увереннее, наглее, владеть мячом, забыть про этот счет 3:0. Мы же
Я впервые видел, чтобы у нас в команде у
— Натуральный газон сказался на судорогах?
— Нет, дело не в поле. По словам футболистов, газон мягче, чем обычно, поэтому больше нагрузка, вязнешь, взрываться тяжелее. Наверное, это так, потому что в конце уже падали.
— Гол в начале повлиял?
— По тому, как складывалась игра, не было важно, когда этот мяч пропустили. В принципе, в первом тайме, кроме этого гола и еще
— С чем связан выход Бейсебекова?
— Томасов попросил замену, это вынужденная замена. Он вышел на позицию правого вингера, где играл Марин.
— И как вам его игра?
— Как я могу комментировать сейчас? Это не уместно. Сейчас радуемся тому, что прошли дальше, решили задачу, вот это интересно. Игру футболистов оценим позже.
|Алексей Бага
|Роман Григорчук
|Максим Скавыш
|6′
|Евгений Яблонский
|85′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Бобби Мэдден(Шотландия)