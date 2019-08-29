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22:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Впервые видел судороги у своих игроков». Григорчук прокомментировал выход «Астаны» в группу ЛЕ

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал выход в групповой раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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В ответном матче против белорусского БАТЭ чемпион Казахстана проиграл — 0:2, но прошел дальше за счет победы неделей ранее в домашнем матче — 3:0.

— Думали перед игрой, что придется играть вторым номером все 90 минут?
— Никогда не хочется заведомо отдавать инициативу сопернику. Но надо отдать должное БАТЭ, это серьезная команда. Мы и в домашней игре испытывали давление и могли это предположить.

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Но если говорить честно — это психологические моменты. В такой ситуации надо команде играть увереннее, наглее, владеть мячом, забыть про этот счет 3:0. Мы же чуть-чуть играли с опаской, теряли мячи примитивные. Если ты не контролируешь игру — будешь много играть в обороне.

Я впервые видел, чтобы у нас в команде у кого-то свели ноги. Никогда не видел судорог. Обычно против нас на 60−70-й минутах падают от судорог, а тут — мы. Потренировались мы очень хорошо.

— Натуральный газон сказался на судорогах?
— Нет, дело не в поле. По словам футболистов, газон мягче, чем обычно, поэтому больше нагрузка, вязнешь, взрываться тяжелее. Наверное, это так, потому что в конце уже падали.

— Гол в начале повлиял?
— По тому, как складывалась игра, не было важно, когда этот мяч пропустили. В принципе, в первом тайме, кроме этого гола и еще чуть-чуть, ничего опасного не было. Во втором тайме был целый ряд моментов. И даже если не было бы гола в начале игры, все было бы так же.

— С чем связан выход Бейсебекова?
— Томасов попросил замену, это вынужденная замена. Он вышел на позицию правого вингера, где играл Марин.

— И как вам его игра?
— Как я могу комментировать сейчас? Это не уместно. Сейчас радуемся тому, что прошли дальше, решили задачу, вот это интересно. Игру футболистов оценим позже.

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БАТЭ
2:0
Первый тайм: 1:0
Астана
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Главные тренеры
Алексей БагаРоман Григорчук
Голы
Максим Скавыш6′
Евгений Яблонский85′
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