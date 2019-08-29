АЕК победил «Трабзонспор», но не сумел выйти в групповой раунд ЛЕ
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Футболисты греческого АЕКа в гостях обыграли турецкий «Трабзонспор» в ответном матче раунда
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Футболисты греческого АЕКа в гостях обыграли турецкий «Трабзонспор» в ответном матче раунда
Встреча, прошедшая в Трабзоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Марко Ливая (на 24-й минуте) и Петрос Манталос (30, с пенальти). В компенсированное время второго тайма был удален игрок АЕКа Элдер Лопеш.
В первом матче победу одержал «Трабзонспор» — 3:1. По сумме двух игр в групповой этап Лиги Европы вышел турецкий клуб.
В другом ответной игре «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) в меньшинстве уступил «Фейенорду» (Нидерланды) — 0:3. В первой встрече победу также праздновал клуб из Нидерландов — 3:0.