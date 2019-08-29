АЕК победил «Трабзонспор», но не сумел выйти в групповой раунд ЛЕ

Встреча, прошедшая в Трабзоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Марко Ливая (на 24-й минуте) и Петрос Манталос (30, с пенальти). В компенсированное время второго тайма был удален игрок АЕКа Элдер Лопеш.