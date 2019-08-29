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22:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

АЕК победил «Трабзонспор», но не сумел выйти в групповой раунд ЛЕ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Футболисты греческого АЕКа в гостях обыграли турецкий «Трабзонспор» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, но не смогли пробиться в групповой этап турнира.

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Встреча, прошедшая в Трабзоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Марко Ливая (на 24-й минуте) и Петрос Манталос (30, с пенальти). В компенсированное время второго тайма был удален игрок АЕКа Элдер Лопеш.

В первом матче победу одержал «Трабзонспор» — 3:1. По сумме двух игр в групповой этап Лиги Европы вышел турецкий клуб.

В другом ответной игре «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) в меньшинстве уступил «Фейенорду» (Нидерланды) — 0:3. В первой встрече победу также праздновал клуб из Нидерландов — 3:0.

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