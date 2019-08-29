Клуб казахстанского тренера за две минуты лишился места в группе Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф «Судува» на своем поле сыграла вничью с венгерским «Ференцварошом», а в Будапеште уступила — 2:4. При этом в гостях команда Чебурина первой открыла счет, а во втором тайме сравняла его до нужных 2:2, но этот результат продержался всего две минуты.

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У «Ференцвароша» пенальти на 36-й минуте реализовал Роланд Варга, а на 96-й — Николай Сигневич. С игры у венгров отличились Франк Боли на 45-й и Токмак Нген на 66-й. За «Судуву» на 11-й минуте забил Овидиус Вербицкас, а на 64-й — экс-форвард «Шахтера» Михрет Топчагич.

В шаге от группы ЛЕ «Судува» остановилась третий год подряд. Текущий сезон команда Чебурина начинала в Лиге чемпионов, но вылетела в первом раунде от сербской «Црвены Звезды» (0:0, 1:2), которая в итоге дошла до группы. В ЛЕ «Судува» с общим результатом 10:0 разгромила сан-маринский «Тре-Пенне», а затем дважды со счетом 2:1 победила израильский «Маккаби» из Тель-Авива.