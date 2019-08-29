Клуб казахстанского тренера за две минуты лишился места в группе Лиги Европы
Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина остановилась в шаге от группы Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина остановилась в шаге от группы Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом матче раунда
У «Ференцвароша» пенальти на 36-й минуте реализовал Роланд Варга, а на 96-й — Николай Сигневич. С игры у венгров отличились Франк Боли на 45-й и Токмак Нген на 66-й. За «Судуву» на 11-й минуте забил Овидиус Вербицкас, а на 64-й —
В шаге от группы ЛЕ «Судува» остановилась третий год подряд. Текущий сезон команда Чебурина начинала в Лиге чемпионов, но вылетела в первом раунде от сербской «Црвены Звезды» (0:0, 1:2), которая в итоге дошла до группы. В ЛЕ «Судува» с общим результатом 10:0 разгромила
54-летний Чебурин возглавляет «Судуву» с сентября 2016 года и дважды приводил ее к чемпионству. На родине уроженец Караганды работал с «Шахтером» и «Окжетпесом».
|Сергей Ребров
|Владимир Чебурин
|Роланд Варга
|36′
|Овидиус Вербицкас
|11′
|Франк Боли
|45+1′
|Михрет Топчагич
|64′
|Токмак Чоль Нгуен
|67′
|Николай Сигневич
|90+6′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)