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23:05 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанского тренера за две минуты лишился места в группе Лиги Европы

Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина остановилась в шаге от группы Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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В первом матче раунда плей-офф «Судува» на своем поле сыграла вничью с венгерским «Ференцварошом», а в Будапеште уступила — 2:4. При этом в гостях команда Чебурина первой открыла счет, а во втором тайме сравняла его до нужных 2:2, но этот результат продержался всего две минуты.

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У «Ференцвароша» пенальти на 36-й минуте реализовал Роланд Варга, а на 96-й — Николай Сигневич. С игры у венгров отличились Франк Боли на 45-й и Токмак Нген на 66-й. За «Судуву» на 11-й минуте забил Овидиус Вербицкас, а на 64-й — экс-форвард «Шахтера» Михрет Топчагич.

В шаге от группы ЛЕ «Судува» остановилась третий год подряд. Текущий сезон команда Чебурина начинала в Лиге чемпионов, но вылетела в первом раунде от сербской «Црвены Звезды» (0:0, 1:2), которая в итоге дошла до группы. В ЛЕ «Судува» с общим результатом 10:0 разгромила сан-маринский «Тре-Пенне», а затем дважды со счетом 2:1 победила израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

54-летний Чебурин возглавляет «Судуву» с сентября 2016 года и дважды приводил ее к чемпионству. На родине уроженец Караганды работал с «Шахтером» и «Окжетпесом».

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Ференцварош
4:2
Первый тайм: 2:1
Судува
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд29.08.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Groupama Arena
Главные тренеры
Сергей РебровВладимир Чебурин
Голы
Роланд Варга36′
Овидиус Вербицкас11′
Франк Боли45+1′
Михрет Топчагич64′
Токмак Чоль Нгуен67′
Николай Сигневич90+6′
Статистика
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Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
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