Кононов под ударом: новый провал «Спартака» в Европе
«Спартак» в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской «Браге» и покинул второй по значимости турнир Старого Света. «Газета.Ru» рассказывает об очередном еврокубковом поражении
«Спартак» в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской «Браге» и покинул второй по значимости турнир Старого Света. «Газета.Ru» рассказывает об очередном еврокубковом поражении
Обе команды начали матч осторожно. «Брагу» устраивал счет 1:0 после встречи на своем поле и португальцы еще неделю назад заявили, что намереваются сидеть в обороне, выбираясь только в контратаки. «Спартаку» же было крайне нежелательно пропускать даже один мяч, поскольку тогда нужно было бы забивать как минимум три.
Однако постепенно
На 20-й минуте капитан «Браги» и второй бомбардир клуба в прошлом сезоне Уилсон Эдуарду схватился за бедро после единоборства с Айртоном (видимо, дернул мышцу) и попросил замену. Это произошло настолько неожиданно, что Вендерсон Галено, который должен был выйти вместо капитана, не успел разогреться за короткую паузу, и «Брага»
Показательно, что после этой серии атак «Спартак» расслабился и сам чуть не пропустил.
Это уже выглядело весьма тревожно, однако в тот момент подопечные Олега Кононова сумели собраться и ответить опаснейшим выпадом: Андре Шюррле вывел Эсекьеля Понсе на ударную позицию в чужой штрафной, но аргентинец не сумел попасть в ворота.
Голкипер «Браги» Лима Матеус, уже находившийся в полупозиции,
Тут же один из лучших бомбардиров «Спартака» — защитник Самуэль Жиго — получил возможность без малейшего сопротивления пробить головой после навеса, но не попал в пустой угол, хотя голкипер даже не дернулся.
Вскоре «Брага» была вынуждена провести вторую подряд незапланированную замену: вместо получившего на ровном месте травму защитника Витора Тормены вышел Лукас Кунья.
Тем не менее «Спартак» и в этой ситуации не смог воспользоваться замешательством соперника и временным преимуществом в числе, пока готовилась экстренная замена.
Казалось, что
На 42-й минуте встречи Понсе в простейшей ситуации не смог принять мяч
Спустя всего пять минут, уже в компенсированное к первому тайму время, Орта снова проучил
На перерыв «Спартак» ушел, проигрывая 0:2. Теперь нужно было забивать четыре.
После разговора с командой в раздевалке Кононов бросил спасать провальный матч Солтмурада Бакаева, заменившего Резиуана Мирзова. Затем в игру вместо растворившегося на поле Понсе вышел Джано Ананидзе, а ближе к финалу поединка Наиль Умяров заменил Романа Зобнина.
Но миссия по спасению путевки в Лигу Европы провалилась: яркая первая половина встречи на «Открытие Арене» сменилась нудным вторым таймом, где у хозяев играть не получалось, а гостям уже не хотелось. Да, подопечные Кононова, в отличие от португальцев, пытались биться (чего стоит отчаянный фол Жиго, награжденного желтой карточкой) и даже создали несколько моментов. Бакаев, Шюррле и Ананидзе по очереди пристреливались по чужим воротам, а Зелимхану даже удалось отквитать один мяч.
Айртон попал в соперника, и после рикошета Бакаев отправил мяч в сетку. Однако время матча истекло на глазах, не оставив шансов «Спартаку» даже на то, чтобы сравнять счет.
Как итог, 1:2 на табло опустевшего к финальному свистку почти наполовину стадиона
В сезоне-2011/12 в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Легией» (2:2), но уступил полякам дома (2:3).
Спустя два года команду Валерия Карпина ждал эпичный провал в противостоянии с до того момента никому неизвестным «Санкт-Галленом»: в России этот клуб унизил
Как оно будет с Олегом Кононовым, провалившим главный экзамен лета 2019 года? Ответ на этот вопрос получим уже после дерби двух столиц: 1 сентября «Спартак» в родных стенах встретится с «Зенитом» в рамках центрального матча восьмого тура чемпионата России.
Эльвира Ондар, Иван Орехов
|Олег Кононов
|Рикарду Са Пинту
|Зелимхан Бакаев
|89′
|Рикарду Орта(Андре Орта)
|42′
|Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)
|45+3′
|98
|Александр Максименко
|1
|Матеус
|38
|Андрей Ещенко
|47
|Рикарду Эсгайю
46′
|6
|Айртон
|5
|Нуну Секейра
|2
|Самюэль Жиго
68′
|36
|Бруну Виана
|14
|Георгий Джикия
|21
|Рикарду Орта
32′
|10
|Зелимхан Бакаев
|20
|Жоау Паулу Паулинью
|20
|Андре Шюррле
|60
|Жоау Пальинья
15′
|7
|Аяз Гулиев
|15
|Андре Орта
|9
|Резиуан Мирзов
46′
|3
|Витор Тормена
39′
|17
|Солтмурад Бакаев
|4
|Лукас Ферруджем
|19
|Эсекиэль Понсе
62′
|7
|Вилсон Эдуарду
23′
|49
|Джано Ананидзе
|90
|Галену
|47
|Роман Зобнин
75′
|17
|Жоау Новаиш
75′
|54
|Наиль Умяров
|27
|Франсержиу
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)
|Боковой судья
|Фабиано Прети(Италия)
|Боковой судья
|Стефано Алассио(Италия)