Кононов под ударом: новый провал «Спартака» в Европе

Обе команды начали матч осторожно. «Брагу» устраивал счет 1:0 после встречи на своем поле и португальцы еще неделю назад заявили, что намереваются сидеть в обороне, выбираясь только в контратаки. «Спартаку» же было крайне нежелательно пропускать даже один мяч, поскольку тогда нужно было бы забивать как минимум три.

Однако постепенно красно-белые начали захватывать территориальное преимущество, и поначалу казалось, что ситуация складывается полностью в пользу «Спартака».

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На 20-й минуте капитан «Браги» и второй бомбардир клуба в прошлом сезоне Уилсон Эдуарду схватился за бедро после единоборства с Айртоном (видимо, дернул мышцу) и попросил замену. Это произошло настолько неожиданно, что Вендерсон Галено, который должен был выйти вместо капитана, не успел разогреться за короткую паузу, и «Брага» какое-то время играла в меньшинстве.

Красно-белые сходу попытались воспользоваться численным преимуществом и принялись атаковать. Но сначала Зелимхан Бакаев не смог отдать проникающую передачу вперед мимо защитника, а затем Георгий Джикия пробил издали в левый нижний угол, но голкипер спокойно отбил в сторону.

Показательно, что после этой серии атак «Спартак» расслабился и сам чуть не пропустил.

«Брага» организовала острейшую контратаку вдесятером, и Рикарду Орта, поразивший ворота красно-белых в первой встрече команд, нанес опаснейший удар из пределов штрафной в ближний угол. Александр Максименко потащил.

Это уже выглядело весьма тревожно, однако в тот момент подопечные Олега Кононова сумели собраться и ответить опаснейшим выпадом: Андре Шюррле вывел Эсекьеля Понсе на ударную позицию в чужой штрафной, но аргентинец не сумел попасть в ворота.

Голкипер «Браги» Лима Матеус, уже находившийся в полупозиции, каким-то чудом успел подставить ногу, и мяч ушел на угловой.

Тут же один из лучших бомбардиров «Спартака» — защитник Самуэль Жиго — получил возможность без малейшего сопротивления пробить головой после навеса, но не попал в пустой угол, хотя голкипер даже не дернулся.

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Вскоре «Брага» была вынуждена провести вторую подряд незапланированную замену: вместо получившего на ровном месте травму защитника Витора Тормены вышел Лукас Кунья.

Тем не менее «Спартак» и в этой ситуации не смог воспользоваться замешательством соперника и временным преимуществом в числе, пока готовилась экстренная замена.

Казалось, что красно-белые уже настроились спокойно доиграть первый тайм, но в этот момент началось самое страшное.

На 42-й минуте встречи Понсе в простейшей ситуации не смог принять мяч из-за боковой, португальцы перехватили снаряд и вихрем умчались в контратаку, которую завершил Орта мощным ударом издали. Причем мяч даже не полетел точно в «девятку», но Максименко, похоже, просто не поверил, что он попадет в створ.

Спустя всего пять минут, уже в компенсированное к первому тайму время, Орта снова проучил красно-белых за невнимательность.

Португальцу позволили ворваться в штрафную и пробить по воротам. Дальше уже произошел несчастный случай — мяч угодил в ногу Жиго и рикошетом залетел в левый нижний угол, однако сам факт того, что опаснейшему Орте никто не помешал нанести удар, выглядел удручающе.

На перерыв «Спартак» ушел, проигрывая 0:2. Теперь нужно было забивать четыре.

После разговора с командой в раздевалке Кононов бросил спасать провальный матч Солтмурада Бакаева, заменившего Резиуана Мирзова. Затем в игру вместо растворившегося на поле Понсе вышел Джано Ананидзе, а ближе к финалу поединка Наиль Умяров заменил Романа Зобнина.

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Но миссия по спасению путевки в Лигу Европы провалилась: яркая первая половина встречи на «Открытие Арене» сменилась нудным вторым таймом, где у хозяев играть не получалось, а гостям уже не хотелось. Да, подопечные Кононова, в отличие от португальцев, пытались биться (чего стоит отчаянный фол Жиго, награжденного желтой карточкой) и даже создали несколько моментов. Бакаев, Шюррле и Ананидзе по очереди пристреливались по чужим воротам, а Зелимхану даже удалось отквитать один мяч.

Айртон попал в соперника, и после рикошета Бакаев отправил мяч в сетку. Однако время матча истекло на глазах, не оставив шансов «Спартаку» даже на то, чтобы сравнять счет.

Как итог, 1:2 на табло опустевшего к финальному свистку почти наполовину стадиона красно-белых. Игра стала показательной: то самое проклятие домашних матчей москвичей, терроризирующее российскую команду уже долгие годы, продолжается.

В сезоне-2011/12 в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Легией» (2:2), но уступил полякам дома (2:3).

Спустя два года команду Валерия Карпина ждал эпичный провал в противостоянии с до того момента никому неизвестным «Санкт-Галленом»: в России этот клуб унизил красно-белых со счетом 4:2.

Дальше — хуже: проигрыш АЕКу из Греции (0:1) в 2016-м поставил крест на перспективах работы Дмитрия Аленичева в стане москвичей, а ничья с ПАОКом после выездного поражения в 2018 году заставила задуматься руководство клуба о смене на тренерском мостике Массимо Карреры.

Как оно будет с Олегом Кононовым, провалившим главный экзамен лета 2019 года? Ответ на этот вопрос получим уже после дерби двух столиц: 1 сентября «Спартак» в родных стенах встретится с «Зенитом» в рамках центрального матча восьмого тура чемпионата России.

Эльвира Ондар, Иван Орехов