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14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
23:09 (мск), источник: Газета.Ру

Кононов под ударом: новый провал «Спартака» в Европе

«Спартак» в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской «Браге» и покинул второй по значимости турнир Старого Света. «Газета.Ru» рассказывает об очередном еврокубковом поражении красно-белых, что для москвичей стало в последние годы грустной тенденцией.

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Обе команды начали матч осторожно. «Брагу» устраивал счет 1:0 после встречи на своем поле и португальцы еще неделю назад заявили, что намереваются сидеть в обороне, выбираясь только в контратаки. «Спартаку» же было крайне нежелательно пропускать даже один мяч, поскольку тогда нужно было бы забивать как минимум три.

Однако постепенно красно-белые начали захватывать территориальное преимущество, и поначалу казалось, что ситуация складывается полностью в пользу «Спартака».

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На 20-й минуте капитан «Браги» и второй бомбардир клуба в прошлом сезоне Уилсон Эдуарду схватился за бедро после единоборства с Айртоном (видимо, дернул мышцу) и попросил замену. Это произошло настолько неожиданно, что Вендерсон Галено, который должен был выйти вместо капитана, не успел разогреться за короткую паузу, и «Брага» какое-то время играла в меньшинстве.

Красно-белые сходу попытались воспользоваться численным преимуществом и принялись атаковать. Но сначала Зелимхан Бакаев не смог отдать проникающую передачу вперед мимо защитника, а затем Георгий Джикия пробил издали в левый нижний угол, но голкипер спокойно отбил в сторону.

Показательно, что после этой серии атак «Спартак» расслабился и сам чуть не пропустил.

«Брага» организовала острейшую контратаку вдесятером, и Рикарду Орта, поразивший ворота красно-белых в первой встрече команд, нанес опаснейший удар из пределов штрафной в ближний угол. Александр Максименко потащил.

Это уже выглядело весьма тревожно, однако в тот момент подопечные Олега Кононова сумели собраться и ответить опаснейшим выпадом: Андре Шюррле вывел Эсекьеля Понсе на ударную позицию в чужой штрафной, но аргентинец не сумел попасть в ворота.

Голкипер «Браги» Лима Матеус, уже находившийся в полупозиции, каким-то чудом успел подставить ногу, и мяч ушел на угловой.

Тут же один из лучших бомбардиров «Спартака» — защитник Самуэль Жиго — получил возможность без малейшего сопротивления пробить головой после навеса, но не попал в пустой угол, хотя голкипер даже не дернулся.

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Вскоре «Брага» была вынуждена провести вторую подряд незапланированную замену: вместо получившего на ровном месте травму защитника Витора Тормены вышел Лукас Кунья.

Тем не менее «Спартак» и в этой ситуации не смог воспользоваться замешательством соперника и временным преимуществом в числе, пока готовилась экстренная замена.

Казалось, что красно-белые уже настроились спокойно доиграть первый тайм, но в этот момент началось самое страшное.

На 42-й минуте встречи Понсе в простейшей ситуации не смог принять мяч из-за боковой, португальцы перехватили снаряд и вихрем умчались в контратаку, которую завершил Орта мощным ударом издали. Причем мяч даже не полетел точно в «девятку», но Максименко, похоже, просто не поверил, что он попадет в створ.

Спустя всего пять минут, уже в компенсированное к первому тайму время, Орта снова проучил красно-белых за невнимательность.

Португальцу позволили ворваться в штрафную и пробить по воротам. Дальше уже произошел несчастный случай — мяч угодил в ногу Жиго и рикошетом залетел в левый нижний угол, однако сам факт того, что опаснейшему Орте никто не помешал нанести удар, выглядел удручающе.

На перерыв «Спартак» ушел, проигрывая 0:2. Теперь нужно было забивать четыре.

После разговора с командой в раздевалке Кононов бросил спасать провальный матч Солтмурада Бакаева, заменившего Резиуана Мирзова. Затем в игру вместо растворившегося на поле Понсе вышел Джано Ананидзе, а ближе к финалу поединка Наиль Умяров заменил Романа Зобнина.

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Но миссия по спасению путевки в Лигу Европы провалилась: яркая первая половина встречи на «Открытие Арене» сменилась нудным вторым таймом, где у хозяев играть не получалось, а гостям уже не хотелось. Да, подопечные Кононова, в отличие от португальцев, пытались биться (чего стоит отчаянный фол Жиго, награжденного желтой карточкой) и даже создали несколько моментов. Бакаев, Шюррле и Ананидзе по очереди пристреливались по чужим воротам, а Зелимхану даже удалось отквитать один мяч.

Айртон попал в соперника, и после рикошета Бакаев отправил мяч в сетку. Однако время матча истекло на глазах, не оставив шансов «Спартаку» даже на то, чтобы сравнять счет.

Как итог, 1:2 на табло опустевшего к финальному свистку почти наполовину стадиона красно-белых. Игра стала показательной: то самое проклятие домашних матчей москвичей, терроризирующее российскую команду уже долгие годы, продолжается.

В сезоне-2011/12 в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Легией» (2:2), но уступил полякам дома (2:3).

Спустя два года команду Валерия Карпина ждал эпичный провал в противостоянии с до того момента никому неизвестным «Санкт-Галленом»: в России этот клуб унизил красно-белых со счетом 4:2.

Дальше — хуже: проигрыш АЕКу из Греции (0:1) в 2016-м поставил крест на перспективах работы Дмитрия Аленичева в стане москвичей, а ничья с ПАОКом после выездного поражения в 2018 году заставила задуматься руководство клуба о смене на тренерском мостике Массимо Карреры.

Как оно будет с Олегом Кононовым, провалившим главный экзамен лета 2019 года? Ответ на этот вопрос получим уже после дерби двух столиц: 1 сентября «Спартак» в родных стенах встретится с «Зенитом» в рамках центрального матча восьмого тура чемпионата России.

Эльвира Ондар, Иван Орехов

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Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Брага
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд29.08.2019, 20:15 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 38176 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовРикарду Са Пинту
Голы
Зелимхан Бакаев89′
Рикарду Орта(Андре Орта)42′
Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)45+3′
Составы команд
98Александр Максименко
1Матеус
38Андрей Ещенко
47Рикарду Эсгайю
46′
6Айртон
5Нуну Секейра
2Самюэль Жиго
68′
36Бруну Виана
14Георгий Джикия
21Рикарду Орта
32′
10Зелимхан Бакаев
20Жоау Паулу Паулинью
20Андре Шюррле
60Жоау Пальинья
15′
7Аяз Гулиев
15Андре Орта
9Резиуан Мирзов
46′
3Витор Тормена
39′
17Солтмурад Бакаев
4Лукас Ферруджем
19Эсекиэль Понсе
62′
7Вилсон Эдуарду
23′
49Джано Ананидзе
90Галену
47Роман Зобнин
75′
17Жоау Новаиш
75′
54Наиль Умяров
27Франсержиу
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
13Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
13Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяФабиано Прети(Италия)
Боковой судьяСтефано Алассио(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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