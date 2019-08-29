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29 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Гент» вышел в групповой этап Лиги Европы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Футболисты бельгийского «Гента» сыграли вничью с хорватской «Риекой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и по сумме двух игр вышли в групповой этап турнира.

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Встреча, прошедшая в Риеке, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля отличился Яков Пулич (на 32-й минуте), у гостей гол забил Игорь Пластун (33). В первом матче победу одержал «Гент» — 2:1.

В другом ответном матче венгерский «Ференцварош» победил литовскую «Судуву» — 4:2, первая игра закончилась вничью — 0:0.

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