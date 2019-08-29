Алексей Бага: Горд за команду, мы до последнего патрона сражались, имели чемпиона Польши, Норвегии, Казахстана

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БАТЭ не выходит в еврокубки один раз в три года. Думали об этом?

Нет.

Андрей Капский вышел мрачным. Он заходил в раздевалку?

Я не видел. Я общался с Татуром.

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Перед матчем вы предлагали убрать слово «трагедия» из лексикона. Как бы вы охарактеризовали то, что произошло сегодня?

Точно не трагедией. Она была в прошлом году 22 сентября [в этот день умер Анатолий Капский]. Трагедия была бы в России, если бы пилоты самолет в кукурузном поле не посадили. А у нас футбол. Спорт. Мы готовились. Провели сегодняшний матч на шикарном уровне. Вылет из еврокубков — ни в коем случае не трагедия.

В матче со «Славией» и сегодня вы присутствовали в спортивной экипировке. На фарт?

Жена дома отсутствует. Некому гладить. Уважительная причина.

Слова благодарности футбольному клубу. БАТЭ подарил нам эмоции и надежду. Мы до последних секунд верили в маленькое чудо. В то время, как остальные белорусские клубы вылетают рано, а от борисовчан всегда требуют большего. Считаю, в данном случае команду нужно поблагодарить и предать нормальный импульс. Чтобы и дальше было интересно в чемпионате. Ничего трагического не произошло. Нет евроосени, ладно. Спасибо за все, что было!