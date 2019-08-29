Алексей Бага: Горд за команду, мы до последнего патрона сражались, имели чемпиона Польши, Норвегии, Казахстана
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итоги еврокубковой кампании.
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итоги еврокубковой кампании.
БАТЭ не выходит в еврокубки один раз в три года. Думали об этом?
Нет.
Андрей Капский вышел мрачным. Он заходил в раздевалку?
Я не видел. Я общался с Татуром.
Перед матчем вы предлагали убрать слово «трагедия» из лексикона. Как бы вы охарактеризовали то, что произошло сегодня?
Точно не трагедией. Она была в прошлом году 22 сентября [в этот день умер Анатолий Капский]. Трагедия была бы в России, если бы пилоты самолет в кукурузном поле не посадили. А у нас футбол. Спорт. Мы готовились. Провели сегодняшний матч на шикарном уровне. Вылет из еврокубков — ни в коем случае не трагедия.
В матче со «Славией» и сегодня вы присутствовали в спортивной экипировке. На фарт?
Жена дома отсутствует. Некому гладить. Уважительная причина.
Слова благодарности футбольному клубу. БАТЭ подарил нам эмоции и надежду. Мы до последних секунд верили в маленькое чудо. В то время, как остальные белорусские клубы вылетают рано, а от борисовчан всегда требуют большего. Считаю, в данном случае команду нужно поблагодарить и предать нормальный импульс. Чтобы и дальше было интересно в чемпионате. Ничего трагического не произошло. Нет евроосени, ладно. Спасибо за все, что было!
Я полностью согласен. Послевкусие, конечно, не очень хорошее. Нам немного не хватило. Мы были способны перевернуть противостояние. Делать выводы пока рано. И не будем говорить о том, что