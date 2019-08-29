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29 августа, источник: Прессбол

Алексей Бага: Горд за команду, мы до последнего патрона сражались, имели чемпиона Польши, Норвегии, Казахстана

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итоги еврокубковой кампании.

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Источник: Reuters

БАТЭ не выходит в еврокубки один раз в три года. Думали об этом?

Нет.

Андрей Капский вышел мрачным. Он заходил в раздевалку?

Я не видел. Я общался с Татуром.

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Перед матчем вы предлагали убрать слово «трагедия» из лексикона. Как бы вы охарактеризовали то, что произошло сегодня?

Точно не трагедией. Она была в прошлом году 22 сентября [в этот день умер Анатолий Капский]. Трагедия была бы в России, если бы пилоты самолет в кукурузном поле не посадили. А у нас футбол. Спорт. Мы готовились. Провели сегодняшний матч на шикарном уровне. Вылет из еврокубков — ни в коем случае не трагедия.

В матче со «Славией» и сегодня вы присутствовали в спортивной экипировке. На фарт?

Жена дома отсутствует. Некому гладить. Уважительная причина.

Слова благодарности футбольному клубу. БАТЭ подарил нам эмоции и надежду. Мы до последних секунд верили в маленькое чудо. В то время, как остальные белорусские клубы вылетают рано, а от борисовчан всегда требуют большего. Считаю, в данном случае команду нужно поблагодарить и предать нормальный импульс. Чтобы и дальше было интересно в чемпионате. Ничего трагического не произошло. Нет евроосени, ладно. Спасибо за все, что было!

Я полностью согласен. Послевкусие, конечно, не очень хорошее. Нам немного не хватило. Мы были способны перевернуть противостояние. Делать выводы пока рано. И не будем говорить о том, что кто-то из команды ушел. Мы сильная команда, и не оправдываемся. Так сложилось. Мы один раз в три года не выходим в группу. Могу назвать десяток сумасшедших европейских команд с огромными бюджетами, которые никогда там не были. Там нулей столько, что у меня чернила в ручке закончится! Я горд за команду, за то, что мы до последнего патрона сражались, имели чемпиона Польши, Норвегии и Казахстана. Не бюджет играет в футбол. Я не жалуюсь и не оправдываюсь — мы сильные. Просто так сложилось. Горжусь за каждый вздох за восемь еврокубковых матчей. Я горжусь своими футболистами. Они лучшие. А в «Астане» лучший Женька Постников. Потому что я с ним хорошо знаком.

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