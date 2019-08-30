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00:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Понсе назвал поражение «Спартака» от «Браги» очень болезненным

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Василий Конов-мл. Футболисты «Спартака» очень расстроены поражением от португальской «Браги» в квалификации Лиги Европы, сказал нападающий московской команды Эсекель Понсе.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг «Спартак» в Москве проиграл «Браге» со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф и не смог выйти в групповой этап Лиги Европы. Первая встреча в Португалии также завершилась победой «Браги» — 1:0.

«Этот результат — большая боль для всех нас. Мы хотели сыграть в Лиге Европы, но не смогли выполнить поставленную задачу. У нас в первом тайме были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. А потом пропустили два мяча, и далее было тяжело изменить ситуацию», — сказал Понсе журналистам.

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