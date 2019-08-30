Понсе назвал поражение «Спартака» от «Браги» очень болезненным
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Василий
В четверг «Спартак» в Москве проиграл «Браге» со счетом 1:2 в ответном матче раунда
«Этот результат — большая боль для всех нас. Мы хотели сыграть в Лиге Европы, но не смогли выполнить поставленную задачу. У нас в первом тайме были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. А потом пропустили два мяча, и далее было тяжело изменить ситуацию», — сказал Понсе журналистам.