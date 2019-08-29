У Кононова нет претензий к игрокам «Спартака» по матчу с «Брагой»

«Конечно, для нас, для всей общественности — это серьезный проигрыш. Нам, в первую очередь, это неприятно. Мы создавали моменты в первом тайме, но пропустили два мяча после атак соперника. Второй тайм — хотел изменить игру заменами. Выпустил Жано (Ананидзе), чтобы играть больше низом. Он имел хороший момент, чтобы забить. Тяжелейший график влияет на состояние игроков. Мы хотим, чтобы футболисты выходили в каждом матче готовыми, но физиологию не обманешь. При всем негативном результате, у меня нет ни к одному игроку претензий», — заявил Кононов журналистам.

«Первый матч, когда мы играли с “Брагой”, мы имели на один день меньше для восстановления. Мы строим новую команду. У нас два игрока не имели права играть в этом матче. Что касается “Браги” — это клуб серьезный и в Португалии, и в Европе. Если сравнивать нас и “Брагу”, то мы в чемпионате одержали две победы, а “Брага” проиграла. Сегодня мы создали больше моментов, чем португальцы. Индивидуально по игрокам я не хочу ничего говорить. Неправильно перекладывать вину на одного игрока», — добавил тренер.