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29 августа, источник: Спорт РИА Новости

У Кононова нет претензий к игрокам «Спартака» по матчу с «Брагой»

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Михаил Гончаров. Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что у него нет претензий к футболистам команды после невыхода в групповую стадию Лиги Европы.

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Источник: Reuters

«Спартак» не сумел пройти в групповую стадию Лиги Европы, уступив на своем поле португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда турнира со счетом 1:2. В первой игре также были сильнее португальцы (1:0).

«Конечно, для нас, для всей общественности — это серьезный проигрыш. Нам, в первую очередь, это неприятно. Мы создавали моменты в первом тайме, но пропустили два мяча после атак соперника. Второй тайм — хотел изменить игру заменами. Выпустил Жано (Ананидзе), чтобы играть больше низом. Он имел хороший момент, чтобы забить. Тяжелейший график влияет на состояние игроков. Мы хотим, чтобы футболисты выходили в каждом матче готовыми, но физиологию не обманешь. При всем негативном результате, у меня нет ни к одному игроку претензий», — заявил Кононов журналистам.

«Первый матч, когда мы играли с “Брагой”, мы имели на один день меньше для восстановления. Мы строим новую команду. У нас два игрока не имели права играть в этом матче. Что касается “Браги” — это клуб серьезный и в Португалии, и в Европе. Если сравнивать нас и “Брагу”, то мы в чемпионате одержали две победы, а “Брага” проиграла. Сегодня мы создали больше моментов, чем португальцы. Индивидуально по игрокам я не хочу ничего говорить. Неправильно перекладывать вину на одного игрока», — добавил тренер.

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