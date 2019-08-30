Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Браги»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

В четверг «Спартак» проиграл в Москве «Браге» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 1:2 и не смог выйти в групповую стадию турнира.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Первая встреча этих команд в Португалии также завершилась победой «Браги» — 1:0.

«Мы хотели попасть в групповой этап. Мы расстроены результатом, пропустили нелепые голы за короткий промежуток времени. Не знаю, как это объяснить. Так-то мы контролировали игру, у нас были хорошие подходы, — сказал Джикия журналистам. — Сейчас нужно делать выводы. Думаю, сумеем восстановиться к “Зениту”».