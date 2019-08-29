Кононов: Мы строим новую команду, некоторые игроки покинут «Спартак»

«Спартак» не сумел пройти в групповую стадию Лиги Европы, уступив на своем поле португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда турнира со счетом 1:2.
В первой игре также были сильнее португальцы (1:0).
«Так как мы перестраиваем команду, нам нужны игроки хорошего, добротного уровня. Мы строим команду хорошего, высокого уровня. У нас будут и те игроки, которые будут нас покидать. Сейчас идет серьезное перестроение команды. Это самое главное, что происходит непосредственно в команде. Нам больно за то, что мы не сделали результат, но мы будем работать дальше», — заявил Кононов журналистам.
«Я надеюсь, что вы увидите, какой футбол я строю в “Спартаке”», — добавил тренер.