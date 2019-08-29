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29 августа, источник: Спорт РИА Новости

Кононов: Мы строим новую команду, некоторые игроки покинут «Спартак»

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Михаил Гончаров. Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что в ближайшее время состав команды может измениться, так как строится новый коллектив.

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фотографий

«Спартак» не сумел пройти в групповую стадию Лиги Европы, уступив на своем поле португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда турнира со счетом 1:2.

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В первой игре также были сильнее португальцы (1:0).

«Так как мы перестраиваем команду, нам нужны игроки хорошего, добротного уровня. Мы строим команду хорошего, высокого уровня. У нас будут и те игроки, которые будут нас покидать. Сейчас идет серьезное перестроение команды. Это самое главное, что происходит непосредственно в команде. Нам больно за то, что мы не сделали результат, но мы будем работать дальше», — заявил Кононов журналистам.

«Я надеюсь, что вы увидите, какой футбол я строю в “Спартаке”», — добавил тренер.

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Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Брага
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд29.08.2019, 20:15 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 38176 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовРикарду Са Пинту
Голы
Зелимхан Бакаев89′
Рикарду Орта(Андре Орта)42′
Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)45+3′
Составы команд
98Александр Максименко
1Матеус
38Андрей Ещенко
47Рикарду Эсгайю
46′
6Айртон
5Нуну Секейра
2Самюэль Жиго
68′
36Бруну Виана
14Георгий Джикия
21Рикарду Орта
32′
10Зелимхан Бакаев
20Жоау Паулу Паулинью
20Андре Шюррле
60Жоау Пальинья
15′
7Аяз Гулиев
15Андре Орта
9Резиуан Мирзов
46′
3Витор Тормена
39′
17Солтмурад Бакаев
4Лукас Ферруджем
19Эсекиэль Понсе
62′
7Вилсон Эдуарду
23′
49Джано Ананидзе
90Галену
47Роман Зобнин
75′
17Жоау Новаиш
75′
54Наиль Умяров
27Франсержиу
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
13Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
13Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяФабиано Прети(Италия)
Боковой судьяСтефано Алассио(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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