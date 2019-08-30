Тренер «Браги»: Мы победили так, как любит делать это «Спартак»

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«Спартак» не сумел пройти в групповую стадию Лиги Европы, уступив на своем поле португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда турнира со счетом 1:2. В первой игре также были сильнее португальцы (1:0).

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«В первую очередь, выход в Лигу Европы — это огромное значение для “Браги” и португальского футбола. “Спартак” принимал меры, чтобы поразить ворота. Он прессинговал, атаковал, но допустив дисбаланс, пропустил два мяча. “Брага” выиграла так, как любит делать это “Спартак”», — заявил Са Пинту журналистам.