Тренер «Браги»: Мы победили так, как любит делать это «Спартак»

«Спартак» не сумел пройти в групповую стадию Лиги Европы, уступив на своем поле португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда турнира со счетом 1:2. В первой игре также были сильнее португальцы (1:0).
«В первую очередь, выход в Лигу Европы — это огромное значение для “Браги” и португальского футбола. “Спартак” принимал меры, чтобы поразить ворота. Он прессинговал, атаковал, но допустив дисбаланс, пропустил два мяча. “Брага” выиграла так, как любит делать это “Спартак”», — заявил Са Пинту журналистам.
«Большое спасибо за поздравления. Несмотря на потерю двух важных футболистов, нам далась великая победа. Никакая победа не дается без боли. Действительно, “Брага” должна стараться забивать в каждом матче. “Брага” будет задействована в четырех турнирах — это очень тяжело. На данный момент наша цель — успешно выступить в Лиге Европы», — добавил тренер.