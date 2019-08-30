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00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» и вышел в групповой раунд Лиги Европы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Футболисты английского «Вулверхэмптона» победили итальянский «Торино» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и по сумме двух игр вышли в групповой этап турнира.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Рауль Хименес (30-я минута) и Леандер Дендонкер (59). У «Торино» гол на счету Андреа Белотти (58). В первом матче «Вулверхэмптон» одержал победу со счетом 3:2.

Результаты других ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, прошедших в четверг:

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Легия» (Польша) — 1:0 (первый матч — 0:0),

«Марибор» (Словения) — «Лудогорец» (Болгария) — 2:2 (первый матч — 0:0),

«Дюделанж» (Люксембург) — «Арарат-Армения» (Армения) — 2:1 (по пенальти — 5:4, первый матч — 1:2),

«Антверпен» (Бельгия) — АЗ (Нидерланды) — 1:4 (после дополнительного времени, первый матч — 1:1),

«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) — «Страсбур» (Франция) — 3:0 (первый матч — 0:1),

«Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Стяуа» (Румыния) — 1:0 (первый матч — 0:0).

«Рейнджерс», «Марибор», «Дюделанж», АЗ, «Айнтрахт» и «Витория Гимарайнш» продолжат борьбу в групповом раунде Лиги Европы.

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