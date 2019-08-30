«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» и вышел в групповой раунд Лиги Европы

Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Рауль Хименес (30-я минута) и Леандер Дендонкер (59). У «Торино» гол на счету Андреа Белотти (58). В первом матче «Вулверхэмптон» одержал победу со счетом 3:2.