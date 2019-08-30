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00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФК «Арарат-Армения» не смог пройти «Дюделанж» в плей-офф квалификации ЛЕ

ЕРЕВАН, 29 авг — РИА Новости. Действующий чемпион Армении по футболу «Арарат-Армения» не смог пройти люксембургский «Дюделанж» в плей-офф квалификации Лиги Европы, проиграв во втором матче по пенальти.

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Источник: РИА "Новости"

В первом матче в Ереване 22 августа «Арарат-Армения» победил со счетом 2:1.

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Основное время ответной игры, которая прошла в четверг в Люксембурге, закончилась с таким же счетом в пользу «Дюделанжа».

В составе хозяев дублем отметился Данела Синани (48-я минута с пенальти, 71-я минута), за армянский клуб забил Маилсон Лима (24-я минута).

В серии пенальти «Арарат-Армения» уступил 4:5.

ФК «Арарат-Армения», который под названием «Арарат» (Москва) выступал в российской Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и стал победителем зоны «Центр», а затем переехал в Ереван и объединился с клубом «Аван Академия», завоевал золотые медали чемпионата Армении сезона 2018/2019. Наставник клуба Вардан Минасян долгие годы тренировал армянскую национальную сборную.

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Дюделанж
2:1
По пенальти: 5:4Основное время: 2:1 (0:1)
Арарат-Армения
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд29.08.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Josy Barthel
Главные тренеры
Эмилио ФеррераВардан Минасян
Голы
Данел Синани48′
Маилсон Лима24′
Данел Синани71′
Нереализованные пенальти
Антон Кобялко21′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Ставрев(Македония)
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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