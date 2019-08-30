ФК «Арарат-Армения» не смог пройти «Дюделанж» в плей-офф квалификации ЛЕ

Источник: РИА "Новости"

В первом матче в Ереване 22 августа «Арарат-Армения» победил со счетом 2:1.

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Основное время ответной игры, которая прошла в четверг в Люксембурге, закончилась с таким же счетом в пользу «Дюделанжа».

В составе хозяев дублем отметился Данела Синани (48-я минута с пенальти, 71-я минута), за армянский клуб забил Маилсон Лима (24-я минута).

В серии пенальти «Арарат-Армения» уступил 4:5.