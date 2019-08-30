ФК «Арарат-Армения» не смог пройти «Дюделанж» в плей-офф квалификации ЛЕ
ЕРЕВАН, 29 авг — РИА Новости. Действующий чемпион Армении по футболу «Арарат-Армения» не смог пройти люксембургский «Дюделанж» в
ЕРЕВАН, 29 авг — РИА Новости. Действующий чемпион Армении по футболу «Арарат-Армения» не смог пройти люксембургский «Дюделанж» в
В первом матче в Ереване 22 августа «Арарат-Армения» победил со счетом 2:1.
Основное время ответной игры, которая прошла в четверг в Люксембурге, закончилась с таким же счетом в пользу «Дюделанжа».
В составе хозяев дублем отметился Данела Синани (48-я минута с пенальти, 71-я минута), за армянский клуб забил Маилсон Лима (24-я минута).
В серии пенальти «Арарат-Армения» уступил 4:5.
ФК «Арарат-Армения», который под названием «Арарат» (Москва) выступал в российской Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и стал победителем зоны «Центр», а затем переехал в Ереван и объединился с клубом «Аван Академия», завоевал золотые медали чемпионата Армении сезона 2018/2019. Наставник клуба Вардан Минасян долгие годы тренировал армянскую национальную сборную.
|Эмилио Феррера
|Вардан Минасян
|Данел Синани
|48′
|Маилсон Лима
|24′
|Данел Синани
|71′
|Антон Кобялко
|21′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Александр Ставрев(Македония)