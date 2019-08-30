Бесславная кампания. «Спартак» проиграл «Браге» и закончил выступление в еврокубках

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Матч в Португалии неделю назад завершился победой «Браги» — 1:0, по сравнению с ним тренерский штаб «Спартака» перед ответной встречей не произвел ни одного изменения в стартовом составе. Если сравнивать с игрой чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:1) 25 августа, на поле вышли четыре новых футболиста. Не могли помочь «Спартаку» авторы забитых мячей в матче в Самаре полузащитник Гус Тил и нападающий Джордан Ларссон, пришедшие в текущее трансферное окно из голландского АЗ и шведского «Норрчёпинга» соответственно. Оба игрока в Лиге Европы были заиграны за предыдущие клубы.

Вместо Тила и Ларссона с первых минут появились Эсекьель Понсе и Резиуан Мирзов. Позицию правого защитника занял Андрей Ещенко, получивший отдых во встрече чемпионата, Аяз Гулиев, также не вышедший в стартовом составе в Самаре, в игре с «Брагой» появился в стартовом составе.

Проиграли за три минуты

Вопреки ожиданиям, футболисты «Спартака» с первых минут не ринулись во что бы то ни стало отыгрывать мяч, пропущенный в первой игре. Первый опасный момент в середине тайма создали гости, но после удара Рикарду Орты в ближнем углу мяч забрал вратарь Александр Максименко. Сразу после этого из-за травмы поле был вынужден покинуть капитан португальской команды Уилсон Эдуарду.

«Спартак» создал первый опасный момент на 27-й минуте, когда Андре Шюррле нашел Понсе в штрафной площади, аргентинец принял мяч и пробил, но защитник «Браги» заблокировал удар.

Через две минуты Самюэль Жиго остался без присмотра после подачи углового, но попасть в ворота из выгоднейшей позиции защитник «Спартака» не сумел. В первом тайме футболисты «Браги» нередко оказывались на газоне, в одном из эпизодов медицинская помощь потребовалась вратарю Матеусу Магальяйнсу, а на 39-й минуте тренерам португальской команды пришлось делать вторую вынужденную замену — вместо центрального защитника Виктора Тормены на поле вышел Лукас Кунья.

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«У нас в первом тайме были два хороших момента, мы не сумели ими воспользоваться и пропустили два мяча, после чего было уже тяжело повернуть матч в свою сторону. Когда нужно отыгрываться, эмоции иногда захлестывают. Тем не менее первый тайм мы неплохо начали, создавали моменты», — рассказал после матча форвард «Спартака» Понсе.

Через три минуты автор гола в первом матче Рикарду Орта снова огорчил красно-белых, неотразимо пробив в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Под занавес первого тайма Орта оформил дубль, нападающий принял мяч у линии штрафной и пробил в ближний угол рикошетом от ноги Жиго. Переполненные трибуны замолкли, а многие зрители пошли к выходам, часть из них отправилась домой уже после первого тайма, для прохода в групповой этап Лиги Европы «Спартаку» во вторые 45 минут нужно было забивать четыре мяча.

«Игра в первые минуты удавалась, но, к сожалению, в конце тайма упустили две контратаки соперника. Моментов мы создали больше и играли лучше», — отметил главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

«Проиграли за три минуты, даже не знаю, как объяснить», — сказал капитан красно-белых Георгий Джикия.

График «Спартака» повлиял на результат

В перерыве брат Зелимхана Бакаева Солтмурад Бакаев заменил Мирзова, сразу после выхода из раздевалки хороший шанс сократить разрыв в счете упустил Шюррле, который с 11 метров пробил выше ворот после передачи Айртона. Игра перетекла в спокойное русло, главный тренер «Спартака» Олег Кононов заменил Романа Зобнина и Понсе на Джано Ананидзе и Наиля Умярова.

В последние десять минут футболисты португальской команды немного успокоились, и «Спартак» создал ряд хороших моментов.

Сначала после ударов Ананидзе и Жиго в упор «Брагу» выручил голкипер, а за минуту до конца основного времени Зелимхан Бакаев забил гол престижа, однако большая часть болельщиков его не увидела, покинув трибуны до окончания встречи.

«Сегодня наши болельщики, все, кто переживает за “Спартак”, недовольны. Хочется прежде всего извиниться перед ними за сегодняшнюю игру и результат. Спасибо огромное всем болельщикам, кто не покинул стадион и дождался финального свистка», — сказал Джикия после матча.

Ответная встреча с «Брагой» стала для «Спартака» восьмым матчем в августе. Перед игрой красно-белые имели три полных дня для восстановления. До матча с португальской командой «Спартак» одержал пять побед в последних шести играх в разных турнирах, уступив только «Браге».

«Тяжелый график продолжается, он влияет на физическое состояние игроков, физиологию не обманешь, от этого брак в передачах и потеря концентрации. Перед ответной игрой с нами они в игре чемпионата поменяли 10 игроков, мы — четыре. Мы строим новую команду, основные игроки [Джордан] Ларссон и [Гус] Тил играть в Лиге Европы не имели права. “Брага” же могла играть спокойно двумя составами, этот клуб системно подходит к своему развитию каждый год, но обыграть его, конечно же, было можно», — пояснил Кононов.

Солидарен с главным тренером был и Джикия, который отметил, что плотный график матчей сказался во втором тайме.

«Спартак» сконцентрируется на чемпионате

После вылета из еврокубков приоритетной задачей «Спартака» станет успешное выступление в чемпионате России. После семи туров «Спартак» набрал 14 очков и делит первое место с «Зенитом», «Краснодаром», «Локомотивом» и «Ростовом». Кононов практически не менял стартовый состав «Спартака». На данный момент в составе красно-белых недостаточно качественных футболистов для успешной игры в чемпионате и Лиге Европы, поэтому вылет из еврокубков может пойти на пользу столичной команде.

«Зениту», «Краснодару», «Локомотиву» и ЦСКА предстоят как минимум шесть сложных матчей в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команды из Санкт-Петербурга и Краснодара имеют большое количество травмированных футболистов, а в распоряжении железнодорожников и армейцев также нет большого количества высококачественных игроков для достижения высоких результатов в нескольких турнирах. Кононов после матча отметил, что руководство «Спартака» нацелено на укрепление состава. В ближайшее время в команде, вероятно, появится центральный полузащитник.

Важное значение в турнирном плане для «Спартака» будет иметь ближайшая домашняя игра с «Зенитом», которая состоится 1 сентября. «Мы понимаем важность матча, во-первых, это принципиальный соперник, а во-вторых, игра за шесть очков, у нас есть хороший шанс возглавить таблицу. Надо постараться сделать все от нас зависящее, чтобы достичь результата, нужно подойти свежими и с хорошим настроением», — подчеркнул Понсе.

«После сегодняшней игры будем делать выводы и уже рассчитывать на чемпионат, больше ничего не остается. С “Зенитом” будет хорошая игра, где можно забыть о сегодняшнем поражении. Хорошая концовка и гол [Зелимхана] Бакаева, может быть, помогут, посмотрим», — отметил Джикия.

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов

Благодаря победам «Браги» и «Витории», переигравшей румынский «Стяуа» (1:0), Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России. Суммарный коэффициент России составляет 42,716 балла, Португалии — 42,049 балла. Уже после группового этапа отечественные клубы рискуют потерять шестую строчку в таблице, которая дает право заявлять от страны шесть клубов в еврокубки — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В этом сезоне от России в еврокубки пробились шесть клубов, но только четыре сыграют на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы — «Зенит» и «Локомотив», а также ЦСКА и «Краснодар». «Спартак» и тульский «Арсенал» в квалификации уступили «Браге» и азербайджанскому «Нефтчи». Все пять португальских клубов сыграют в основной сетке — «Бенфика» попала в одну группу Лиги чемпионов с «Зенитом», а «Порту», «Спортинг», «Брага» и «Витория» в пятницу узнают своих соперников по групповой стадии Лиги Европы.