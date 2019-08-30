ЦСКА попадет в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги Европы

В одной корзине с ЦСКА окажутся «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» (Киев, Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Вольфсбург» (Германия) и «Лацио» (Италия).
Другой российский участник турнира «Краснодар» окажется во второй корзине, где также будут ПСВ (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Селтик» (Шотландия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия).
Состав третьей корзины: «Сент-Этьен» (Франция), «Карабах» (Азербайджан), «Фейенорд» (Нидерланды), «Хетафе» (Испания), «Эспаньол» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия), «Истанбул Башакшехир» (Турция).
Состав четвертой корзины: АЗ (Нидерланды), «Гимарайнш» (Португалия), «Трабзонспор» (Турция), «Александрия» (Украина), «Дюделанж» (Люксембург), «Вольфсберг» (Австрия), ЛАСК (Австрия), «Лугано» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Рейнджерс» (Шотландия), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия).
Жеребьевка группового этапа состоится 30 августа в Монако.