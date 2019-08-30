ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп. Автоматически в основной раунд турнира по итогам прошлого сезона путевки получили 17 клубов, среди них оказался ЦСКА, ставший четвертым в национальном первенстве. Шесть команд, в числе которых есть «Краснодар», проиграли в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, еще четыре клуба выбыли из борьбы в третьем отборочном раунде главного еврокубка. Также 21 команда пробилась в групповой этап через квалификацию Лиги Европы.

Участники основного раунда турнира были разбиты на четыре корзины по рейтингу, составленному на основе выступлений в еврокубках на протяжении пяти последних сезонов.

Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину. Также в ней оказались английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», испанская «Севилья», итальянские «Рома» и «Лацио», немецкий «Вольфсбург», украинское «Динамо» (Киев), турецкий «Бешикташ», португальские «Порту» и «Спортинг», швейцарский «Базель».

«Краснодар» попал во вторую корзину, вместе с ним там находятся голландский ПСВ, шотландский «Селтик», датский «Копенгаген», португальская «Брага», бельгийский «Гент», немецкие «Боруссия» (Мёнхенгладбах) и «Айнтрахт», швейцарский «Янг Бойз», казахстанская «Астана», болгарский «Лудогорец» и кипрский АПОЭЛ.

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В третьей корзине оказались французские «Сент-Этьен» и «Ренн», испанские «Хетафе» и «Эспаньол», азербайджанский «Карабах», голландский «Фейенорд», шведский «Мальмё», сербский «Партизан», бельгийский «Стандард», английский «Вулверхэмптон», норвежский «Русенборг» и турецкий «Истанбул Башакшехир».

В четвертую корзину попали голландский АЗ, португальская «Витория», турецкий «Трабзонспор», украинская «Александрия», люксембургский «Дюделанж», австрийские ЛАСК и «Вольфсберг», словацкий «Слован» (Братислава), швейцарский «Лугано», шотландский «Рейнджерс», румынский ЧФР и венгерский «Ференцварош». При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разводить при жеребьевках клубы из России и Украины. ЦСКА и «Краснодар» точно не сыграют на групповом этапе с киевским «Динамо» или «Александрией».

Награда лучшему игроку сезона

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет в «Гримальди-Форуме» в Монако, начало — 14:00 мск.

Во время церемонии состоится вручение награды лучшему футболисту Лиги Европы прошлого сезона.

На нее претендуют француз Оливье Жиру («Челси»), его бывший одноклубник бельгиец Эден Азар («Реал») и серб Лука Йович («Реал»), в прошлом сезоне выступавший за немецкий «Айнтрахт».

В групповой стадии Лиги Европы команды сыграют в два круга, матчи запланированы на 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 декабря. По два лучших клуба из каждой группы выйдут в 1/16 финала, эта стадия начнется в феврале 2019 года. Ее жеребьевка пройдет 16 декабря, также в ней сыграют восемь команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.