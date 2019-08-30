«Спартак» без Европы: так выглядит бессилие

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Как много значит репутация. Если бы на месте «Спартака» был ЦСКА, говорили бы о расчете. Расстаться с ненужной Лигой Европы, чтобы сконцентрироваться на чемпионате — почему бы и нет? Иногда это работает. Даже со «Спартаком» в чемпионский сезон произошло нечто похожее. Вылет от кипрского АЕК, конечно, не был тактическим маневром, он стоил должности Дмитрию Аленичеву, зато подарил недельный цикл Массимо Каррере. Сейчас тренера никто не уволил. Да и Карреры уже нет.

И, разумеется, бессильное поражение от «Браги» — тоже не хитрый замысел.

«Спартак» не сливался из «ненужной ЛЕ», он хотел победить. Но не смог. Потому что такой сейчас уровень, такое состояние. Этот «Спартак» способен настроиться на тайм с ЦСКА, зарядиться азартом, чтобы додавить «Крылья», но в отсутствие системы и при встрече с организованным соперником команда показывает себя беззубой. При том что к желанию и самоотдаче претензий нет! Как и к уровню состава. Он точно не хуже, чем у «Браги». Даже без столь нужного опорника (а будет ли он теперь?).

Проблема в том, что у «Браги» есть организация. А у «Спартака» — нет.

Португальцы спокойно отразили стартовый натиск и взяли свое на контратаках. И после перерыва технично оборонялись, выжидая шанса, чтобы воткнуть третий. Спартаковцы же, получив два, выглядели беспомощно. Будто не понимали, какой у них «план Б». А его и не было, этого плана. Все вперед, все в атаку. Вдруг что-то получится? Вдруг вытащит Шюррле? Вдруг выстрелит Бакаев? Выстрелил, когда время уже почти закончилось.

Но Бакаев не может забивать по четыре в каждом матче, а Шюррле не может постоянно быть играющим тренером. Он пусть и опытный, но все-таки футболист, которому требуется внятная тренерская установка. Как и всем остальным.

Какой будет установка на «Зенит» в воскресенье? Снова ставка на быстрые контратаки, кураж и индивидуальные качества лидеров? Не удивлюсь, кстати, если всего этого хватит для положительного результата. «Зенит» сейчас не в лучшей форме.

Как и вся наша лига — судя по результатам отборочных раундов еврокубков. Ведь российские клубы вылетели не от грандов. У каждого был соперник сопоставимого уровня. Но «Арсенал» не выстоял перед «Нефтчи», «Краснодар» разгромно проиграл «Олимпиакосу», и вот теперь «Спартак» сподобился только на гол престижа против «Браги».