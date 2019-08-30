«Спартак» без Европы: так выглядит бессилие
«Спартак» разочаровал болельщиков, без единого шанса уступив «Браге» на своем поле (1:2 после 0:1). В этом сезоне
«Спартак» разочаровал болельщиков, без единого шанса уступив «Браге» на своем поле (1:2 после 0:1). В этом сезоне
Как много значит репутация. Если бы на месте «Спартака» был ЦСКА, говорили бы о расчете. Расстаться с ненужной Лигой Европы, чтобы сконцентрироваться на чемпионате — почему бы и нет? Иногда это работает. Даже со «Спартаком» в чемпионский сезон произошло нечто похожее. Вылет от кипрского АЕК, конечно, не был тактическим маневром, он стоил должности Дмитрию Аленичеву, зато подарил недельный цикл Массимо Каррере. Сейчас тренера никто не уволил. Да и Карреры уже нет.
И, разумеется, бессильное поражение от «Браги» — тоже не хитрый замысел.
«Спартак» не сливался из «ненужной ЛЕ», он хотел победить. Но не смог. Потому что такой сейчас уровень, такое состояние. Этот «Спартак» способен настроиться на тайм с ЦСКА, зарядиться азартом, чтобы додавить «Крылья», но в отсутствие системы и при встрече с организованным соперником команда показывает себя беззубой. При том что к желанию и самоотдаче претензий нет! Как и к уровню состава. Он точно не хуже, чем у «Браги». Даже без столь нужного опорника (а будет ли он теперь?).
Проблема в том, что у «Браги» есть организация. А у «Спартака» — нет.
Португальцы спокойно отразили стартовый натиск и взяли свое на контратаках. И после перерыва технично оборонялись, выжидая шанса, чтобы воткнуть третий. Спартаковцы же, получив два, выглядели беспомощно. Будто не понимали, какой у них «план Б». А его и не было, этого плана. Все вперед, все в атаку. Вдруг
Но Бакаев не может забивать по четыре в каждом матче, а Шюррле не может постоянно быть играющим тренером. Он пусть и опытный, но
Какой будет установка на «Зенит» в воскресенье? Снова ставка на быстрые контратаки, кураж и индивидуальные качества лидеров? Не удивлюсь, кстати, если всего этого хватит для положительного результата. «Зенит» сейчас не в лучшей форме.
Как и вся наша лига — судя по результатам отборочных раундов еврокубков. Ведь российские клубы вылетели не от грандов. У каждого был соперник сопоставимого уровня. Но «Арсенал» не выстоял перед «Нефтчи», «Краснодар» разгромно проиграл «Олимпиакосу», и вот теперь «Спартак» сподобился только на гол престижа против «Браги».
Даже немного страшно перед основным турниром Лиги чемпионов.
|Олег Кононов
|Рикарду Са Пинту
|Зелимхан Бакаев
|89′
|Рикарду Орта(Андре Орта)
|42′
|Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)
|45+3′
|98
|Александр Максименко
|1
|Матеус
|38
|Андрей Ещенко
|47
|Рикарду Эсгайю
46′
|6
|Айртон
|5
|Нуну Секейра
|2
|Самюэль Жиго
68′
|36
|Бруну Виана
|14
|Георгий Джикия
|21
|Рикарду Орта
32′
|10
|Зелимхан Бакаев
|20
|Жоау Паулу Паулинью
|20
|Андре Шюррле
|60
|Жоау Пальинья
15′
|7
|Аяз Гулиев
|15
|Андре Орта
|9
|Резиуан Мирзов
45′
|3
|Витор Тормена
39′
|17
|Солтмурад Бакаев
|4
|Лукас Ферруджем
|19
|Эсекиэль Понсе
62′
|7
|Вилсон Эдуарду
23′
|49
|Джано Ананидзе
|90
|Галену
|47
|Роман Зобнин
75′
|17
|Жоау Новаиш
75′
|54
|Наиль Умяров
|27
|Франсержиу
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)
|Боковой судья
|Фабиано Прети(Италия)
|Боковой судья
|Стефано Алассио(Италия)