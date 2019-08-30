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10:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» без Европы: так выглядит бессилие

«Спартак» разочаровал болельщиков, без единого шанса уступив «Браге» на своем поле (1:2 после 0:1). В этом сезоне красно-белые — без еврокубков.

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Как много значит репутация. Если бы на месте «Спартака» был ЦСКА, говорили бы о расчете. Расстаться с ненужной Лигой Европы, чтобы сконцентрироваться на чемпионате — почему бы и нет? Иногда это работает. Даже со «Спартаком» в чемпионский сезон произошло нечто похожее. Вылет от кипрского АЕК, конечно, не был тактическим маневром, он стоил должности Дмитрию Аленичеву, зато подарил недельный цикл Массимо Каррере. Сейчас тренера никто не уволил. Да и Карреры уже нет.

И, разумеется, бессильное поражение от «Браги» — тоже не хитрый замысел.

«Спартак» не сливался из «ненужной ЛЕ», он хотел победить. Но не смог. Потому что такой сейчас уровень, такое состояние. Этот «Спартак» способен настроиться на тайм с ЦСКА, зарядиться азартом, чтобы додавить «Крылья», но в отсутствие системы и при встрече с организованным соперником команда показывает себя беззубой. При том что к желанию и самоотдаче претензий нет! Как и к уровню состава. Он точно не хуже, чем у «Браги». Даже без столь нужного опорника (а будет ли он теперь?).

Проблема в том, что у «Браги» есть организация. А у «Спартака» — нет.

Португальцы спокойно отразили стартовый натиск и взяли свое на контратаках. И после перерыва технично оборонялись, выжидая шанса, чтобы воткнуть третий. Спартаковцы же, получив два, выглядели беспомощно. Будто не понимали, какой у них «план Б». А его и не было, этого плана. Все вперед, все в атаку. Вдруг что-то получится? Вдруг вытащит Шюррле? Вдруг выстрелит Бакаев? Выстрелил, когда время уже почти закончилось.

Но Бакаев не может забивать по четыре в каждом матче, а Шюррле не может постоянно быть играющим тренером. Он пусть и опытный, но все-таки футболист, которому требуется внятная тренерская установка. Как и всем остальным.

Какой будет установка на «Зенит» в воскресенье? Снова ставка на быстрые контратаки, кураж и индивидуальные качества лидеров? Не удивлюсь, кстати, если всего этого хватит для положительного результата. «Зенит» сейчас не в лучшей форме.

Как и вся наша лига — судя по результатам отборочных раундов еврокубков. Ведь российские клубы вылетели не от грандов. У каждого был соперник сопоставимого уровня. Но «Арсенал» не выстоял перед «Нефтчи», «Краснодар» разгромно проиграл «Олимпиакосу», и вот теперь «Спартак» сподобился только на гол престижа против «Браги».

Даже немного страшно перед основным турниром Лиги чемпионов.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Брага
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд29.08.2019, 20:15 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 38176 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовРикарду Са Пинту
Голы
Зелимхан Бакаев89′
Рикарду Орта(Андре Орта)42′
Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)45+3′
Составы команд
98Александр Максименко
1Матеус
38Андрей Ещенко
47Рикарду Эсгайю
46′
6Айртон
5Нуну Секейра
2Самюэль Жиго
68′
36Бруну Виана
14Георгий Джикия
21Рикарду Орта
32′
10Зелимхан Бакаев
20Жоау Паулу Паулинью
20Андре Шюррле
60Жоау Пальинья
15′
7Аяз Гулиев
15Андре Орта
9Резиуан Мирзов
45′
3Витор Тормена
39′
17Солтмурад Бакаев
4Лукас Ферруджем
19Эсекиэль Понсе
62′
7Вилсон Эдуарду
23′
49Джано Ананидзе
90Галену
47Роман Зобнин
75′
17Жоау Новаиш
75′
54Наиль Умяров
27Франсержиу
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
13Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
13Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяФабиано Прети(Италия)
Боковой судьяСтефано Алассио(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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