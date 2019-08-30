Какие деньги потерял «Спартак» из-за провала в еврокубках

Источник: Спорт-Экспресс

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над ЦСКА (2:1, 19 августа) дал интервью «СЭ», заявив, что красно-белым очень важно выйти в Лигу Европы, поскольку попадение в плей-офф может принести клубу 10−12 миллионов евро. «Спартак» проиграл «Браге» в 4-м отборочном раунде ЛЕ (0:1, 1:2) и не сыграет даже в групповом этапе.

«СЭ» попробовал подсчитать, сколько московский клуб не получит от УЕФА из-за пролета мимо основного раунда Лиги Европы — 10−12 миллионов евро или же больше/меньше.

1. Гарантированная выплата за участие в групповом турнире ЛЕ — 2,62 миллиона евро.

2. За каждую победу на данной стадии УЕФА дает 570 тысяч евро, за каждую ничью — 190 тысяч.

3. Победителю группы полагается 1 миллион евро, второе место в группе принесет 500 тысяч евро.

4. Также существуют выплаты участникам плей-офф:

— за выход в 1/16 финала — 500 тысяч;.

— за выход в 1/8 финала — 1,1 миллиона;.

— а выход в ¼ финала — 1,5 миллиона;.

— за выход в ½ финала — 2,4 миллиона;.

— за выход в финал — 4,5 миллиона (4 миллиона дополнительно победителю);.

— за участие в Суперкубке УЕФА — 3,5 миллиона (1 миллион дополнительно победителю).

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5. Выплаты на основе клубного рейтинга.

Как это работает (выдержка из пресс-релиза УЕФА): «Рейтинг рассчитан на основе выступлений за десять лет. Сумма в 84 миллиона евро разбита на “доли коэффициентов”, каждая доля — 71, 43 тысячи евро. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (71,43 тысячи евро). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 48 долей (3,42 миллиона евро)».

Если бы «Спартак» прошел «Брагу», то из участников группового этапа Лиги Европы стал бы в рейтинге УЕФА 21-м. То есть уверенно претендовал бы на 28 долей (2 миллиона евро). Сколько точно долей должно быть выделено клубу — определяется по итогам сезона (один сезоне вычитается, а вместо него добавляется коэффициент за сезон-2019/20). В любом случае, разница между 25-ю долями, 28-ю или 30-ю — незначительная.

6. Отчисления из так называемого маркетингового пула (ТВ-пула). Сумма на все 48 клубов-участников группового этапа ЛЕ — 168 миллиона евро.

Как говорится в пресс-релизе УЕФА, она будет распределена согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги Европы (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию (всего в основном раунде ЛЕ — команды из 27 стран).

Точно рассчитать, сколько мог бы получить «Спартак» из ТВ-пула, не имея данных от УЕФА по удельному весу телерынков, не представляется возможным. Можно только предположить, что за счет выхода из группы в Лиге Европы «Спартак» мог бы заработать из маркетингового пула порядка 500 тысяч — 1 миллиона евро, но вряд ли больше. Это без учета плей-офф, ведь маркетинговый пул разделен на две части: 84 миллиона участникам группового этапа, еще 84 миллиона — участникам плей-офф.

Итог

Смоделируем ситуацию: «Спартак» выходит в основной раунд Лиги Европы, там набирает 12 очков, занимает первое место в группе и пробивается в 1/16 финала.

2 620 000 (за участие в групповом этапе) + 2 280 000 (за 12 очков) + 1 000 000 (за первое место в группе) + 500 000 (за выход в 1/16 финала) + 2 142 900 (за 30 долей, представим, что позиция «Спартака» в рейтинге УЕФА по отношению к другим участникам основного раунда ЛЕ улучшится) + 500 000−1 000 000 (маркетинговый пул, цифры очень приблизительные) = 9−10 миллионов евро. Если представить, что «Спартак» показал бы в групповом этапе 100-процентный показатель (шесть побед в шести матчах), то получилось бы 10−11 миллионов евро. Федун назвал примерно такие же цифры.

Выплаты в Лиге чемпионов несоизмеримы, там бы «Спартак» мог рассчитывать не меньше чем на 25 миллионов евро, но и в Лиге Европы можно неплохо заработать. А если бы красно-белые прошли дальше 1/16 финала, то могли бы замахнуться и на куда большие деньги, чем 10 миллионов евро. Но сейчас это лишь фантазии.