Какие деньги потерял «Спартак» из-за провала в еврокубках

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над ЦСКА (2:1, 19 августа) дал интервью «СЭ», заявив, что
«СЭ» попробовал подсчитать, сколько московский клуб не получит от УЕФА
1. Гарантированная выплата за участие в групповом турнире ЛЕ — 2,62 миллиона евро.
2. За каждую победу на данной стадии УЕФА дает 570 тысяч евро, за каждую ничью — 190 тысяч.
3. Победителю группы полагается 1 миллион евро, второе место в группе принесет 500 тысяч евро.
4. Также существуют выплаты участникам плей-офф:
— за выход в 1/16 финала — 500 тысяч;.
— за выход в 1/8 финала — 1,1 миллиона;.
— а выход в ¼ финала — 1,5 миллиона;.
— за выход в ½ финала — 2,4 миллиона;.
— за выход в финал — 4,5 миллиона (4 миллиона дополнительно победителю);.
— за участие в Суперкубке УЕФА — 3,5 миллиона (1 миллион дополнительно победителю).
5. Выплаты на основе клубного рейтинга.
Как это работает (выдержка из
Если бы «Спартак» прошел «Брагу», то из участников группового этапа Лиги Европы стал бы в рейтинге УЕФА 21-м. То есть уверенно претендовал бы на 28 долей (2 миллиона евро). Сколько точно долей должно быть выделено клубу — определяется по итогам сезона (один сезоне вычитается, а вместо него добавляется коэффициент за сезон-2019/20). В любом случае, разница между 25-ю долями, 28-ю или 30-ю — незначительная.
6. Отчисления из так называемого маркетингового пула (ТВ-пула). Сумма на все 48
Как говорится в
Точно рассчитать, сколько мог бы получить «Спартак» из
Смоделируем ситуацию: «Спартак» выходит в основной раунд Лиги Европы, там набирает 12 очков, занимает первое место в группе и пробивается в 1/16 финала.
2 620 000 (за участие в групповом этапе) + 2 280 000 (за 12 очков) + 1 000 000 (за первое место в группе) + 500 000 (за выход в 1/16 финала) + 2 142 900 (за 30 долей, представим, что позиция «Спартака» в рейтинге УЕФА по отношению к другим участникам основного раунда ЛЕ улучшится) + 500 000−1 000 000 (маркетинговый пул, цифры очень приблизительные) = 9−10 миллионов евро. Если представить, что «Спартак» показал бы в групповом этапе 100-процентный показатель (шесть побед в шести матчах), то получилось бы 10−11 миллионов евро. Федун назвал примерно такие же цифры.
Выплаты в Лиге чемпионов несоизмеримы, там бы «Спартак» мог рассчитывать не меньше чем на 25 миллионов евро, но и в Лиге Европы можно неплохо заработать. А если бы
Впрочем,
|Олег Кононов
|Рикарду Са Пинту
|Зелимхан Бакаев
|89′
|Рикарду Орта(Андре Орта)
|42′
|Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)
|45+3′
|98
|Александр Максименко
|1
|Матеус
|38
|Андрей Ещенко
|47
|Рикарду Эсгайю
46′
|6
|Айртон
|5
|Нуну Секейра
|2
|Самюэль Жиго
68′
|36
|Бруну Виана
|14
|Георгий Джикия
|21
|Рикарду Орта
32′
|10
|Зелимхан Бакаев
|20
|Жоау Паулу Паулинью
|20
|Андре Шюррле
|60
|Жоау Пальинья
15′
|7
|Аяз Гулиев
|15
|Андре Орта
|9
|Резиуан Мирзов
45′
|3
|Витор Тормена
39′
|17
|Солтмурад Бакаев
|4
|Лукас Ферруджем
|19
|Эсекиэль Понсе
62′
|7
|Вилсон Эдуарду
23′
|49
|Джано Ананидзе
|90
|Галену
|47
|Роман Зобнин
75′
|17
|Жоау Новаиш
75′
|54
|Наиль Умяров
|27
|Франсержиу
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)
|Боковой судья
|Фабиано Прети(Италия)
|Боковой судья
|Стефано Алассио(Италия)