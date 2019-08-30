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10:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Какие деньги потерял «Спартак» из-за провала в еврокубках

Красно-белые проиграли «Браге» (0:1, 1:2) и не вышли в групповой этап Лиги Европы.

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Источник: Спорт-Экспресс

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над ЦСКА (2:1, 19 августа) дал интервью «СЭ», заявив, что красно-белым очень важно выйти в Лигу Европы, поскольку попадение в плей-офф может принести клубу 10−12 миллионов евро. «Спартак» проиграл «Браге» в 4-м отборочном раунде ЛЕ (0:1, 1:2) и не сыграет даже в групповом этапе.

«СЭ» попробовал подсчитать, сколько московский клуб не получит от УЕФА из-за пролета мимо основного раунда Лиги Европы — 10−12 миллионов евро или же больше/меньше.

1. Гарантированная выплата за участие в групповом турнире ЛЕ — 2,62 миллиона евро.

2. За каждую победу на данной стадии УЕФА дает 570 тысяч евро, за каждую ничью — 190 тысяч.

3. Победителю группы полагается 1 миллион евро, второе место в группе принесет 500 тысяч евро.

4. Также существуют выплаты участникам плей-офф:

— за выход в 1/16 финала — 500 тысяч;.

— за выход в 1/8 финала — 1,1 миллиона;.

— а выход в ¼ финала — 1,5 миллиона;.

— за выход в ½ финала — 2,4 миллиона;.

— за выход в финал — 4,5 миллиона (4 миллиона дополнительно победителю);.

— за участие в Суперкубке УЕФА — 3,5 миллиона (1 миллион дополнительно победителю).

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5. Выплаты на основе клубного рейтинга.

Как это работает (выдержка из пресс-релиза УЕФА): «Рейтинг рассчитан на основе выступлений за десять лет. Сумма в 84 миллиона евро разбита на “доли коэффициентов”, каждая доля — 71, 43 тысячи евро. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (71,43 тысячи евро). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 48 долей (3,42 миллиона евро)».

Если бы «Спартак» прошел «Брагу», то из участников группового этапа Лиги Европы стал бы в рейтинге УЕФА 21-м. То есть уверенно претендовал бы на 28 долей (2 миллиона евро). Сколько точно долей должно быть выделено клубу — определяется по итогам сезона (один сезоне вычитается, а вместо него добавляется коэффициент за сезон-2019/20). В любом случае, разница между 25-ю долями, 28-ю или 30-ю — незначительная.

6. Отчисления из так называемого маркетингового пула (ТВ-пула). Сумма на все 48 клубов-участников группового этапа ЛЕ — 168 миллиона евро.

Как говорится в пресс-релизе УЕФА, она будет распределена согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги Европы (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию (всего в основном раунде ЛЕ — команды из 27 стран).

Точно рассчитать, сколько мог бы получить «Спартак» из ТВ-пула, не имея данных от УЕФА по удельному весу телерынков, не представляется возможным. Можно только предположить, что за счет выхода из группы в Лиге Европы «Спартак» мог бы заработать из маркетингового пула порядка 500 тысяч — 1 миллиона евро, но вряд ли больше. Это без учета плей-офф, ведь маркетинговый пул разделен на две части: 84 миллиона участникам группового этапа, еще 84 миллиона — участникам плей-офф.

Итог

Смоделируем ситуацию: «Спартак» выходит в основной раунд Лиги Европы, там набирает 12 очков, занимает первое место в группе и пробивается в 1/16 финала.

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2 620 000 (за участие в групповом этапе) + 2 280 000 (за 12 очков) + 1 000 000 (за первое место в группе) + 500 000 (за выход в 1/16 финала) + 2 142 900 (за 30 долей, представим, что позиция «Спартака» в рейтинге УЕФА по отношению к другим участникам основного раунда ЛЕ улучшится) + 500 000−1 000 000 (маркетинговый пул, цифры очень приблизительные) = 9−10 миллионов евро. Если представить, что «Спартак» показал бы в групповом этапе 100-процентный показатель (шесть побед в шести матчах), то получилось бы 10−11 миллионов евро. Федун назвал примерно такие же цифры.

Выплаты в Лиге чемпионов несоизмеримы, там бы «Спартак» мог рассчитывать не меньше чем на 25 миллионов евро, но и в Лиге Европы можно неплохо заработать. А если бы красно-белые прошли дальше 1/16 финала, то могли бы замахнуться и на куда большие деньги, чем 10 миллионов евро. Но сейчас это лишь фантазии.

Впрочем, кое-что Лига Европы «Спартаку» принесла — 580 тысяч евро за участие в 3-м и 4-м отборочных раундов. Но это слабое утешение.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Брага
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд29.08.2019, 20:15 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 38176 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовРикарду Са Пинту
Голы
Зелимхан Бакаев89′
Рикарду Орта(Андре Орта)42′
Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)45+3′
Составы команд
98Александр Максименко
1Матеус
38Андрей Ещенко
47Рикарду Эсгайю
46′
6Айртон
5Нуну Секейра
2Самюэль Жиго
68′
36Бруну Виана
14Георгий Джикия
21Рикарду Орта
32′
10Зелимхан Бакаев
20Жоау Паулу Паулинью
20Андре Шюррле
60Жоау Пальинья
15′
7Аяз Гулиев
15Андре Орта
9Резиуан Мирзов
45′
3Витор Тормена
39′
17Солтмурад Бакаев
4Лукас Ферруджем
19Эсекиэль Понсе
62′
7Вилсон Эдуарду
23′
49Джано Ананидзе
90Галену
47Роман Зобнин
75′
17Жоау Новаиш
75′
54Наиль Умяров
27Франсержиу
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
13Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
13Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяФабиано Прети(Италия)
Боковой судьяСтефано Алассио(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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