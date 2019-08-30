РПЛ извинилась за шутку о «Спартаке» после вылета клуба из Лиги Европы
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская
В четверг «Спартак» на своем поле проиграл португальской «Браге» (1:2) в ответном матче квалификации ЛЕ и не смог выйти в групповой этап турнира. В первой встрече подопечные Олега Кононова также потерпели поражение со счетом 0:1.
После окончания ответного матча на странице РПЛ в Twitter было опубликовано видео гола четырехлетней давности уже бывшего нападающего «Зенита» Халка в ворота «Спартака». Пост был сопровожден текстом: «Пусть сегодня ваш сон будет таким же крепким, как сетка ворот, которая выдержала этот сумасшедший по силе удар Халка».
«Доброй ночи! Мы тоже расстроены результатом матча “Спартака”. Мы дали это видео в рамках промо игры “Спартак” — “Зенит”, но, к сожалению, в не самое удачное время. Извините, что испортили вам настроение», — говорится в заявлении РПЛ.
«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 1 сентября, в рамках 8-го тура чемпионата России.
|Олег Кононов
|Рикарду Са Пинту
|Зелимхан Бакаев
|89′
|Рикарду Орта(Андре Орта)
|42′
|Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)
|45+3′
|98
|Александр Максименко
|1
|Матеус
|38
|Андрей Ещенко
|47
|Рикарду Эсгайю
46′
|6
|Айртон
|5
|Нуну Секейра
|2
|Самюэль Жиго
68′
|36
|Бруну Виана
|14
|Георгий Джикия
|21
|Рикарду Орта
32′
|10
|Зелимхан Бакаев
|20
|Жоау Паулу Паулинью
|20
|Андре Шюррле
|60
|Жоау Пальинья
15′
|7
|Аяз Гулиев
|15
|Андре Орта
|9
|Резиуан Мирзов
45′
|3
|Витор Тормена
39′
|17
|Солтмурад Бакаев
|4
|Лукас Ферруджем
|19
|Эсекиэль Понсе
62′
|7
|Вилсон Эдуарду
23′
|49
|Джано Ананидзе
|90
|Галену
|47
|Роман Зобнин
75′
|17
|Жоау Новаиш
75′
|54
|Наиль Умяров
|27
|Франсержиу
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)
|Боковой судья
|Фабиано Прети(Италия)
|Боковой судья
|Стефано Алассио(Италия)