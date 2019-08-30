РПЛ извинилась за шутку о «Спартаке» после вылета клуба из Лиги Европы

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В четверг «Спартак» на своем поле проиграл португальской «Браге» (1:2) в ответном матче квалификации ЛЕ и не смог выйти в групповой этап турнира. В первой встрече подопечные Олега Кононова также потерпели поражение со счетом 0:1.

После окончания ответного матча на странице РПЛ в Twitter было опубликовано видео гола четырехлетней давности уже бывшего нападающего «Зенита» Халка в ворота «Спартака». Пост был сопровожден текстом: «Пусть сегодня ваш сон будет таким же крепким, как сетка ворот, которая выдержала этот сумасшедший по силе удар Халка».

Интернет-пользователи не оценили такую шутку и написали множество негативных комментариев в адрес РПЛ, которой вскоре пришлось принести извинения. Впрочем, скандальный пост до сих пор не был удален.

«Доброй ночи! Мы тоже расстроены результатом матча “Спартака”. Мы дали это видео в рамках промо игры “Спартак” — “Зенит”, но, к сожалению, в не самое удачное время. Извините, что испортили вам настроение», — говорится в заявлении РПЛ.