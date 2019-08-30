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11:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РПЛ извинилась за шутку о «Спартаке» после вылета клуба из Лиги Европы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская премьер-лига в своем официальном Twitter-аккаунте принесла извинения болельщикам московского «Спартака» за неудачную шутку после вылета «красно-белых» из розыгрыша Лиги Европы.

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37
фотографий
37
фотографий

В четверг «Спартак» на своем поле проиграл португальской «Браге» (1:2) в ответном матче квалификации ЛЕ и не смог выйти в групповой этап турнира. В первой встрече подопечные Олега Кононова также потерпели поражение со счетом 0:1.

После окончания ответного матча на странице РПЛ в Twitter было опубликовано видео гола четырехлетней давности уже бывшего нападающего «Зенита» Халка в ворота «Спартака». Пост был сопровожден текстом: «Пусть сегодня ваш сон будет таким же крепким, как сетка ворот, которая выдержала этот сумасшедший по силе удар Халка».

Во время загрузки произошла ошибка.

Интернет-пользователи не оценили такую шутку и написали множество негативных комментариев в адрес РПЛ, которой вскоре пришлось принести извинения. Впрочем, скандальный пост до сих пор не был удален.

«Доброй ночи! Мы тоже расстроены результатом матча “Спартака”. Мы дали это видео в рамках промо игры “Спартак” — “Зенит”, но, к сожалению, в не самое удачное время. Извините, что испортили вам настроение», — говорится в заявлении РПЛ.

«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 1 сентября, в рамках 8-го тура чемпионата России.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Брага
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд29.08.2019, 20:15 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 38176 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовРикарду Са Пинту
Голы
Зелимхан Бакаев89′
Рикарду Орта(Андре Орта)42′
Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)45+3′
Составы команд
98Александр Максименко
1Матеус
38Андрей Ещенко
47Рикарду Эсгайю
46′
6Айртон
5Нуну Секейра
2Самюэль Жиго
68′
36Бруну Виана
14Георгий Джикия
21Рикарду Орта
32′
10Зелимхан Бакаев
20Жоау Паулу Паулинью
20Андре Шюррле
60Жоау Пальинья
15′
7Аяз Гулиев
15Андре Орта
9Резиуан Мирзов
45′
3Витор Тормена
39′
17Солтмурад Бакаев
4Лукас Ферруджем
19Эсекиэль Понсе
62′
7Вилсон Эдуарду
23′
49Джано Ананидзе
90Галену
47Роман Зобнин
75′
17Жоау Новаиш
75′
54Наиль Умяров
27Франсержиу
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
13Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
13Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяФабиано Прети(Италия)
Боковой судьяСтефано Алассио(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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