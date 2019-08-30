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11:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в борьбе за шестую строчку рейтинга, дающую право заявлять по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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По итогам сезона-2018/19 от России право принять участие в еврокубках получили петербургский «Зенит», московский «Локомотив» (оба напрямую вышли в групповой этап Лиги чемпионов), «Краснодар» (вышел в квалификацию Лиги чемпионов), московские ЦСКА (напрямую вышел в группу Лиги Европы), «Спартак» и тульский «Арсенал» (оба вышли в квалификацию Лиги Европы).

У Португалии в минувшем сезоне «Бенфика» вышла в групповой турнир Лиги чемпионов, «Порту» — в квалификацию Лиги чемпионов, «Спортинг» — в группу Лиги Европы, «Брага» и «Витория Гимарайнш» — в квалификацию Лиги Европы.

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«Краснодар» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов прошел «Порту», но затем в борьбе за выход в групповую стадию уступил греческому «Олимпиакосу». «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы был сильнее швейцарского «Туна», но в групповой турнир московский клуб не пустила «Брага».

«Арсенал» во втором квалификационном раунде Лиги Европы проиграл азербайджанскому «Нефтчи». «Витория Гимарайнш» вышла в группу Лиги Европы.

После отборочных турниров, завершившихся в среду и четверг, рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА составляет 42,716, рейтинг Португалии — 42,049. В еврокубках в сезоне-2019/20 Россию представят «Зенит», «Локомотив» (Лига чемпионов), ЦСКА и «Краснодар» (Лига Европы), а Португалию — «Бенфика», попавшая в одну группу Лиги чемпионов с «Зенитом», а также «Порту», «Спортинг», «Брага» и «Витория Гимарайнш» (Лига Европы). Шестое место в рейтинге по итогам сезона-2019/20 позволит заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы с сезона-2020/21.

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