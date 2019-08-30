«Что за ночь, Брага!» Что написали о провале «Спартака» в Португалии

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Record: «Первая цель сезона выполнена»

Для главной португальской газеты победа «Браги» над «Спартаком» отошла даже не на второй план. Если посмотреть на обложку свежего номера, материал анонсирован в маленьком квадрате внизу. Главное фото — жеребьевка Лиги чемпионов, где «Бенфике» снова достался «Зенит». Для Record это абсолютно нормальное явление. Иногда кажется, что там признают существование только трех клубов — «Бенфики», «Порту» и «Спортинга».

В материале, который посвящен матчу, в основном говорится о деньгах.

— Первая цель сезона для «Браги» выполнена. Команда вышла в групповой этап и теперь точно получит 2,9 миллиона евро. Это очень важный момент для клуба, который теперь отложит расставание с лидерами, — написано в самом начале текста.

А вот непосредственно по игре дано очень мало. Видимо, в Португалии не сильно сомневались в классе «Браги».

Зато есть очень эмоциональная реплика президента клуба Антониу Салвадора.

— Сегодня главный герои — все игроки. Поздравляю с блестящей победой и выходом из группы всех — тренера, персонал, тех, кто сопровождает команду. Мы сделали блестящую работу против жесткого соперника, против отличного клуба — московского «Спартака». Это достижение хорошо показывает единство семьи, которую мы создавали с начала сезона, — отметил босс «Браги». — Попав в групповой этап, мы также вносим вклад в улучшение рейтинга УЕФА. Спасибо и нашим болельщикам, они были с нами с первого часа. Продолжайте поддерживать нас, даже если у нас будут проблемы на пути, потому что вы нам нужны!

O Jogo: «Очень ценный момент»

Издание O Jogo также не стало уделять много места победе «Браги». Зато разместило на сайте фотографию Андрея Ещенко на фоне празднующего соперника. Тот случай, когда кадр сказал гораздо больше всяких слов.

— Это было превосходно, — приводит слова главного тренера «Браги» Са Пинту O Jogo. — Мы устранили очень сильного соперника, который имеет богатую историю и находится на первых местах чемпионата России. Мы также знали, как вытерпеть стартовый натиск. У Москвы были отличные первые 15−20 минут, но мы переломили игру, потому что знали как воспользоваться пространством, которое открыли спартаковцы. Это ценный момент. Я очень горжусь тем, чего только что достигла «Брага».

Maisfutebol: Игру всецело контролировала «Брага»

А вот это португальское СМИ рассуждало не только о рейтинге УЕФА, но и об игре.

— Что за ночь, Брага! Какая ночь Рикарду Орта! — говорится в начале материала. — Для «Браги» очень важно было вернуться в европейский турнир, и она все-таки это сделала, одержав четыре победы в квалификационных играх. Август получился для команды адским. 7 встреч за 21 день. Поэтому Са Пинту вынужден был устроить большую ротацию, но нашел идеальный баланс.

И даже вынужденные замены не изменили сценарий игры, который почти всецело контролировала «Брага». Обычно перед большими командами она действует хаотично, но здесь показала уверенность и авторитет. Результат сделан в первом тайме, во втором нужно было лишь сохранить преимущество.