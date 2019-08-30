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12:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Что за ночь, Брага!» Что написали о провале «Спартака» в Португалии

Реакция португальских СМИ, главного тренера и президента «Браги» на выход в групповой этап Лиги Европы.

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38
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Record: «Первая цель сезона выполнена»

Для главной португальской газеты победа «Браги» над «Спартаком» отошла даже не на второй план. Если посмотреть на обложку свежего номера, материал анонсирован в маленьком квадрате внизу. Главное фото — жеребьевка Лиги чемпионов, где «Бенфике» снова достался «Зенит». Для Record это абсолютно нормальное явление. Иногда кажется, что там признают существование только трех клубов — «Бенфики», «Порту» и «Спортинга».

В материале, который посвящен матчу, в основном говорится о деньгах.

— Первая цель сезона для «Браги» выполнена. Команда вышла в групповой этап и теперь точно получит 2,9 миллиона евро. Это очень важный момент для клуба, который теперь отложит расставание с лидерами, — написано в самом начале текста.

А вот непосредственно по игре дано очень мало. Видимо, в Португалии не сильно сомневались в классе «Браги».

Зато есть очень эмоциональная реплика президента клуба Антониу Салвадора.

— Сегодня главный герои — все игроки. Поздравляю с блестящей победой и выходом из группы всех — тренера, персонал, тех, кто сопровождает команду. Мы сделали блестящую работу против жесткого соперника, против отличного клуба — московского «Спартака». Это достижение хорошо показывает единство семьи, которую мы создавали с начала сезона, — отметил босс «Браги». — Попав в групповой этап, мы также вносим вклад в улучшение рейтинга УЕФА. Спасибо и нашим болельщикам, они были с нами с первого часа. Продолжайте поддерживать нас, даже если у нас будут проблемы на пути, потому что вы нам нужны!

O Jogo: «Очень ценный момент»

Издание O Jogo также не стало уделять много места победе «Браги». Зато разместило на сайте фотографию Андрея Ещенко на фоне празднующего соперника. Тот случай, когда кадр сказал гораздо больше всяких слов.

— Это было превосходно, — приводит слова главного тренера «Браги» Са Пинту O Jogo. — Мы устранили очень сильного соперника, который имеет богатую историю и находится на первых местах чемпионата России. Мы также знали, как вытерпеть стартовый натиск. У Москвы были отличные первые 15−20 минут, но мы переломили игру, потому что знали как воспользоваться пространством, которое открыли спартаковцы. Это ценный момент. Я очень горжусь тем, чего только что достигла «Брага».

Maisfutebol: Игру всецело контролировала «Брага»

А вот это португальское СМИ рассуждало не только о рейтинге УЕФА, но и об игре.

— Что за ночь, Брага! Какая ночь Рикарду Орта! — говорится в начале материала. — Для «Браги» очень важно было вернуться в европейский турнир, и она все-таки это сделала, одержав четыре победы в квалификационных играх. Август получился для команды адским. 7 встреч за 21 день. Поэтому Са Пинту вынужден был устроить большую ротацию, но нашел идеальный баланс.

И даже вынужденные замены не изменили сценарий игры, который почти всецело контролировала «Брага». Обычно перед большими командами она действует хаотично, но здесь показала уверенность и авторитет. Результат сделан в первом тайме, во втором нужно было лишь сохранить преимущество.

Журналист издания также отметил и «Спартак». Во втором тайме ему особенно понравились Шюррле и Ананидзе. Но больше он все равно нахваливал «Брагу». За терпение и прекрасную игру в обороне.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Брага
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд29.08.2019, 20:15 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 38176 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовРикарду Са Пинту
Голы
Зелимхан Бакаев89′
Рикарду Орта(Андре Орта)42′
Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)45+3′
Составы команд
98Александр Максименко
1Матеус
38Андрей Ещенко
47Рикарду Эсгайю
46′
6Айртон
5Нуну Секейра
2Самюэль Жиго
68′
36Бруну Виана
14Георгий Джикия
21Рикарду Орта
32′
10Зелимхан Бакаев
20Жоау Паулу Паулинью
20Андре Шюррле
60Жоау Пальинья
15′
7Аяз Гулиев
15Андре Орта
9Резиуан Мирзов
45′
3Витор Тормена
39′
17Солтмурад Бакаев
4Лукас Ферруджем
19Эсекиэль Понсе
62′
7Вилсон Эдуарду
23′
49Джано Ананидзе
90Галену
47Роман Зобнин
75′
17Жоау Новаиш
75′
54Наиль Умяров
27Франсержиу
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
13Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
13Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяФабиано Прети(Италия)
Боковой судьяСтефано Алассио(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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