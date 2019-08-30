«Что за ночь, Брага!» Что написали о провале «Спартака» в Португалии
Реакция португальских СМИ, главного тренера и президента «Браги» на выход в групповой этап Лиги Европы.
Реакция португальских СМИ, главного тренера и президента «Браги» на выход в групповой этап Лиги Европы.
Для главной португальской газеты победа «Браги» над «Спартаком» отошла даже не на второй план. Если посмотреть на обложку свежего номера, материал анонсирован в маленьком квадрате внизу. Главное фото — жеребьевка Лиги чемпионов, где «Бенфике» снова достался «Зенит». Для Record это абсолютно нормальное явление. Иногда кажется, что там признают существование только трех клубов — «Бенфики», «Порту» и «Спортинга».
В материале, который посвящен матчу, в основном говорится о деньгах.
— Первая цель сезона для «Браги» выполнена. Команда вышла в групповой этап и теперь точно получит 2,9 миллиона евро. Это очень важный момент для клуба, который теперь отложит расставание с лидерами, — написано в самом начале текста.
А вот непосредственно по игре дано очень мало. Видимо, в Португалии не сильно сомневались в классе «Браги».
Зато есть очень эмоциональная реплика президента клуба Антониу Салвадора.
— Сегодня главный герои — все игроки. Поздравляю с блестящей победой и выходом из группы всех — тренера, персонал, тех, кто сопровождает команду. Мы сделали блестящую работу против жесткого соперника, против отличного клуба — московского «Спартака». Это достижение хорошо показывает единство семьи, которую мы создавали с начала сезона, — отметил босс «Браги». — Попав в групповой этап, мы также вносим вклад в улучшение рейтинга УЕФА. Спасибо и нашим болельщикам, они были с нами с первого часа. Продолжайте поддерживать нас, даже если у нас будут проблемы на пути, потому что вы нам нужны!
Издание O Jogo также не стало уделять много места победе «Браги». Зато разместило на сайте фотографию Андрея Ещенко на фоне празднующего соперника. Тот случай, когда кадр сказал гораздо больше всяких слов.
— Это было превосходно, — приводит слова главного тренера «Браги» Са Пинту O Jogo. — Мы устранили очень сильного соперника, который имеет богатую историю и находится на первых местах чемпионата России. Мы также знали, как вытерпеть стартовый натиск. У Москвы были отличные первые 15−20 минут, но мы переломили игру, потому что знали как воспользоваться пространством, которое открыли спартаковцы. Это ценный момент. Я очень горжусь тем, чего только что достигла «Брага».
А вот это португальское СМИ рассуждало не только о рейтинге УЕФА, но и об игре.
— Что за ночь, Брага! Какая ночь Рикарду Орта! — говорится в начале материала. — Для «Браги» очень важно было вернуться в европейский турнир, и она
И даже вынужденные замены не изменили сценарий игры, который почти всецело контролировала «Брага». Обычно перед большими командами она действует хаотично, но здесь показала уверенность и авторитет. Результат сделан в первом тайме, во втором нужно было лишь сохранить преимущество.
Журналист издания также отметил и «Спартак». Во втором тайме ему особенно понравились Шюррле и Ананидзе. Но больше он все равно нахваливал «Брагу». За терпение и прекрасную игру в обороне.
|Олег Кононов
|Рикарду Са Пинту
|Зелимхан Бакаев
|89′
|Рикарду Орта(Андре Орта)
|42′
|Рикарду Орта(Жоау Паулу Паулинью)
|45+3′
|98
|Александр Максименко
|1
|Матеус
|38
|Андрей Ещенко
|47
|Рикарду Эсгайю
46′
|6
|Айртон
|5
|Нуну Секейра
|2
|Самюэль Жиго
68′
|36
|Бруну Виана
|14
|Георгий Джикия
|21
|Рикарду Орта
32′
|10
|Зелимхан Бакаев
|20
|Жоау Паулу Паулинью
|20
|Андре Шюррле
|60
|Жоау Пальинья
15′
|7
|Аяз Гулиев
|15
|Андре Орта
|9
|Резиуан Мирзов
45′
|3
|Витор Тормена
39′
|17
|Солтмурад Бакаев
|4
|Лукас Ферруджем
|19
|Эсекиэль Понсе
62′
|7
|Вилсон Эдуарду
23′
|49
|Джано Ананидзе
|90
|Галену
|47
|Роман Зобнин
75′
|17
|Жоау Новаиш
75′
|54
|Наиль Умяров
|27
|Франсержиу
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)
|Боковой судья
|Фабиано Прети(Италия)
|Боковой судья
|Стефано Алассио(Италия)