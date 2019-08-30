Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА

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В настоящий момент 28-летний Азар является игроком испанского «Реала». На звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2018/19 также претендовали француз Оливье Жиру («Челси») и серб Лука Йович, который в сезоне-2018/19 играл за немецкий «Айнтрахт» и летом также перешел в «Реал».

Список трех претендентов был отобран в результате голосования главных тренеров клубов, пробившихся в групповую стадию Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных СМИ, по одному из каждой страны-члена УЕФА.

Азар провел восемь встреч в Лиге Европы в прошлом сезоне, забил два мяча, оба в финале турнира против английского «Арсенала» (4:1), став лучшим игроком матча. Также на его счету две голевые передачи.

Вместе с «Челси» Азар стал двукратным чемпионом Англии (2015, 2017), победителем Кубка страны (2018) и обладателем Кубка английской лиги (2015), а также двукратным победителем Лиги Европы (2013, 2019). Бельгиец также выступал во французском «Лилле», вместе с которым он стал чемпионом Франции (2011) и победителем Кубка страны (2011). Вместе со сборной Бельгии Азар стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России.