Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:00
Севилья
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
10Третий чемпион Европы в истории РПЛ
48Эксклюзивное джерси Самедова, Тиль и Ларссон в огне и пиджак на трибуне: главные фото из Самары
16:40 (мск), источник: ТАСС

Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА

МОНАКО, 30 августа. /ТАСС/. Бельгийский футболист Эден Азар, в прошлом сезоне выступавший за английский «Челси», признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония вручения наград проходит в пятницу в Монако в рамках жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Наверх
Источник: Reuters

В настоящий момент 28-летний Азар является игроком испанского «Реала». На звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2018/19 также претендовали француз Оливье Жиру («Челси») и серб Лука Йович, который в сезоне-2018/19 играл за немецкий «Айнтрахт» и летом также перешел в «Реал».

Список трех претендентов был отобран в результате голосования главных тренеров клубов, пробившихся в групповую стадию Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных СМИ, по одному из каждой страны-члена УЕФА.

Азар провел восемь встреч в Лиге Европы в прошлом сезоне, забил два мяча, оба в финале турнира против английского «Арсенала» (4:1), став лучшим игроком матча. Также на его счету две голевые передачи.

Вместе с «Челси» Азар стал двукратным чемпионом Англии (2015, 2017), победителем Кубка страны (2018) и обладателем Кубка английской лиги (2015), а также двукратным победителем Лиги Европы (2013, 2019). Бельгиец также выступал во французском «Лилле», вместе с которым он стал чемпионом Франции (2011) и победителем Кубка страны (2011). Вместе со сборной Бельгии Азар стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России.

В июне Азар подписал контракт с «Реалом» на пять лет.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Роналду в Черкизово, ЛЕ как вызов для ЦСКА и «Краснодара»
Стало известно расписание ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
«Зенит» борется с «Фиорентиной» за двух игроков «Сан-Лоренсо»
Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков (фото)
Горе в семье Луиса Энрике. Умерла его 9-летняя дочь
Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 8-го тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь