Итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы
МОНАКО, 30 августа. /ТАСС/. В Монако состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы.
МОНАКО, 30 августа. /ТАСС/. В Монако состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы.
По ее итогам сформировались следующие составы квартетов:
группа А: «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург);.
группа В: «Динамо» (Киев, Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальмё» (Швеция), «Лугано» (Швейцария);.
группа С: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция);.
группа D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия);.
группа Е: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР (Клуж, Румыния);.
группа F: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия), «Стандард» (Бельгия), «Витория» (Португалия);.
группа G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейенорд» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия);.
группа Н: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия);.
группа I: «Вольфсбург» (Германия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина);.
группа J: «Рома» (Италия), «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия), «Истанбул» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия);.
группа К: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия);.
группа L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ (Нидерланды).
Точный календарь группового этапа станет известен позднее. Первые матчи команды проведут 19 сентября. Финал Лиги Европы сезона-2019/20 пройдет 27 мая в польском Гданьске на стадионе «Энерга-Гданьск».