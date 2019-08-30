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15:27 (мск), источник: ТАСС

Итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы

МОНАКО, 30 августа. /ТАСС/. В Монако состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Источник: AP 2019

По ее итогам сформировались следующие составы квартетов:

группа А: «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург);.

группа В: «Динамо» (Киев, Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальмё» (Швеция), «Лугано» (Швейцария);.

группа С: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция);.

группа D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия);.

группа Е: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР (Клуж, Румыния);.

группа F: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия), «Стандард» (Бельгия), «Витория» (Португалия);.

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группа G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейенорд» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия);.

группа Н: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия);.

группа I: «Вольфсбург» (Германия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина);.

группа J: «Рома» (Италия), «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия), «Истанбул» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия);.

группа К: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия);.

группа L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ (Нидерланды).

Точный календарь группового этапа станет известен позднее. Первые матчи команды проведут 19 сентября. Финал Лиги Европы сезона-2019/20 пройдет 27 мая в польском Гданьске на стадионе «Энерга-Гданьск».

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