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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, когда «Астана» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы в Казахстане

Стало известно расписание матчей группового этапа Лиги Европы с участием столичной «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. По ее итогам стало известно, что «Астана» сыграет в группе L, а ее соперниками будут английский «Манчестер Юнайтед», сербский «Партизан» и голландский «АЗ Алкмар».

Так, в группе Лиги Европы казахстанский клуб стартует дома, где 19 сентября примет сербский «Партизан». Во втором туре (3 октября) «Астана» сыграет на выезде с английским «Манчестер Юнайтед», а 24-го числа примет голландский «АЗ Алкмар».

В четвертом туре, 7 ноября, команды сыграют в Голландии, а 28-го числа «Астана» встретится с «Партизаном» в Сербии. Завершит групповой этап казахстанская команда домашним матчем с «МЮ», который состоится 12 декабря.

Напомним, «Астана» вышла в групповой раунд по итогам противостояния с белорусским БАТЭ в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Казахстанская команда в пятый раз сыграет в основном турнире еврокубков.

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