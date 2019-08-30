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18:00 (мск), источник: ТАСС

Стало известно расписание матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

ТАСС, 30 августа. Опубликовано расписание матчей российских футбольных клубов ЦСКА и «Краснодар» на групповом этапе Лиги Европы. Календарь опубликовала пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: AFP 2019

В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ЦСКА сыграет с болгарским «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем» в группе H. «Краснодар» будет выступать в группе С вместе со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором».

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В первом туре ЦСКА 19 сентября на выезде сыграет с «Лудогорцем», ответная встреча в Москве состоится 28 ноября. Первый домашний матч столичный клуб проведет 3 октября против «Эспаньола», ответная встреча команд состоится 12 декабря в Испании. Первый матч с «Ференцварошем» ЦСКА проведет дома 24 октября, а 7 ноября сыграет в ответной встрече в гостях.

«Краснодар» свой первый матч проведет на выезде против «Базеля» 19 сентября, ответная встреча в Краснодаре состоится 28 ноября. Матчи с «Хетафе» пройдут 3 октября (дома) и 12 декабря (на выезде), с «Трабзонспором» — 24 октября (на выезде) и 7 ноября (дома).

Финал Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 27 мая на стадионе в Гданьске (Польша).

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