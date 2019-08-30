Сгруппировались: Роналду в Черкизово, ЛЕ как вызов для ЦСКА и «Краснодара»
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Определились соперники российских футбольных клубов по групповому этапу Лиги чемпионов и Лиги Европы.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Определились соперники российских футбольных клубов по групповому этапу Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В самом престижном клубном турнире Старого Света из российских клубов сыграют московский «Локомотив» и
Самые популярные кадры с жеребьевки Лиги чемпионов в Монако — Криштиану Роналду, сидевший бок о бок с Лионелем Месси, к тому же пообещавший аргентинцу ужин, а также реакция руководства чешской «Славии» на жребий, в котором поучаствовал Петер Чех. В соперники этому клубу достались «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Интер» (Италия).
Реакция руководства московского «Локомотива» на жеребьевку по большей части осталась за кадром, но первые эмоции болельщиков «красно-зеленых» угадать не так уж сложно, если учесть, что на стадионе в Черкизово в рамках группового этапа сыграют мадридский «Атлетико» (1 октября, 11 декабря на выезде), итальянский «Ювентус» (6 ноября, 22 октября на выезде), и леверкузенский «Байер» (26 ноября, 18 сентября на выезде).
К таким соперникам я отношусь с большим уважением. В прошлом году нам все говорили, что у нас «группа жизни», сейчас говорят «группа смерти»… Давайте не будем предварительно вешать ярлыки, я предпочитаю этого не делать. Посмотрим, поле покажет, игроки и тренеры покажут. Все эти дискуссии пока от лукавого и от желания, чтобы как можно скорее начался сезон Лиги чемпионов.
И пусть пока неясно, когда же главные звезды мирового футбола Роналду и Месси впервые поужинают вместе, но уже понятно что туринский «Ювентус», за который играет Роналду проведет матч с «Локомотивом» в Москве 6 ноября.
После проигрыша московского «Спартака» «Браге» в матче за выход в групповой этап Лиги Европы португальцы подобрались к России в рейтинге УЕФА, от которого зависит представительство клубов от одной страны в Еврокубках.
Это все неприятная история. Было противостояние с прямыми конкурентами — португальским клубом, но, к сожалению, мы здесь проиграли. Отступать уже некуда и нужно набирать очки, надеясь на то, что португальские команды будут их терять. В Лиге чемпионов у нас у «Локомотива» «группа смерти», у «Зенита» группа рабочая и в ней есть «Бенфика». Две победы над ней помогут внести изменения в рейтинг. Это был бы достойный ответ. Будем надеяться, что «Зенит» решит эту задачу.
У «Зенита» в группе кроме «Бенфики» (2 октября матч в
Мы понимаем наш уровень, и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины.
В Лиге Европы в соперники московскому ЦСКА достались болгарский «Лудогорец» (19 сентября матч на выезде, 28 ноября — дома), испанский «Эспаньол» (3 октября дома/12 декабря в гостях) и венгерский «Ференцварош» (24 октября дома, 7 ноября в гостях).
Для ЦСКА сейчас каждая международная игра на вес золота, надо почувствовать уверенность. Группа ровная, так что любая недооценка соперника будет чревата потерей очков. Я не знаю, как ЦСКА будет выходить из ситуации с такой короткой скамейкой. Травмированных много, усилиться некем. Нагрузка ляжет на 12−13 человек. И это не та ситуация, когда можно
где-тона мастерстве пройти, нужно вкалывать на 100% в каждом матче и каждом эпизоде. Плюс отсутствие возможности ротировать состав. На примере «Спартака» можем увидеть, как сказывается недовосстановление в таком графике.
У «Краснодара» в соперниках швейцарский «Базель» (19 сентября матч на выезде/28 ноября — дома), испанский «Хетафе» (3 октября дома/12 декабря на выезде) и турецкий «Трабзонспор» (24 октября в гостях/7 ноября дома).
Мы попали в серьезную группу. «Базель» — многократный чемпион Швейцарии и постоянный участник Лиги чемпионов. Турецкий выезд всегда очень непростой, «Трабзонспор» играет неудобно для любого соперника. «Хетафе» в прошлом сезоне очень достойно выступал в чемпионате Испании, долгое время шел в зоне Лиги чемпионов. В нашей группе нет лидеров и аутсайдеров, игры будут сложными и интересными. Ну, а то, насколько это была хорошая или плохая жеребьевка, мы посмотрим в конце группового этапа.