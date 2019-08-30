Сгруппировались: Роналду в Черкизово, ЛЕ как вызов для ЦСКА и «Краснодара»

Источник: Спорт РИА Новости

В самом престижном клубном турнире Старого Света из российских клубов сыграют московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», в Лиге Европы выступят столичный ЦСКА и «Краснодар».

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Гранды бессмертны?

Самые популярные кадры с жеребьевки Лиги чемпионов в Монако — Криштиану Роналду, сидевший бок о бок с Лионелем Месси, к тому же пообещавший аргентинцу ужин, а также реакция руководства чешской «Славии» на жребий, в котором поучаствовал Петер Чех. В соперники этому клубу достались «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Интер» (Италия).

Реакция руководства московского «Локомотива» на жеребьевку по большей части осталась за кадром, но первые эмоции болельщиков «красно-зеленых» угадать не так уж сложно, если учесть, что на стадионе в Черкизово в рамках группового этапа сыграют мадридский «Атлетико» (1 октября, 11 декабря на выезде), итальянский «Ювентус» (6 ноября, 22 октября на выезде), и леверкузенский «Байер» (26 ноября, 18 сентября на выезде).

К таким соперникам я отношусь с большим уважением. В прошлом году нам все говорили, что у нас «группа жизни», сейчас говорят «группа смерти»… Давайте не будем предварительно вешать ярлыки, я предпочитаю этого не делать. Посмотрим, поле покажет, игроки и тренеры покажут. Все эти дискуссии пока от лукавого и от желания, чтобы как можно скорее начался сезон Лиги чемпионов. Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе

И пусть пока неясно, когда же главные звезды мирового футбола Роналду и Месси впервые поужинают вместе, но уже понятно что туринский «Ювентус», за который играет Роналду проведет матч с «Локомотивом» в Москве 6 ноября.

Россия vs Португалия

После проигрыша московского «Спартака» «Браге» в матче за выход в групповой этап Лиги Европы португальцы подобрались к России в рейтинге УЕФА, от которого зависит представительство клубов от одной страны в Еврокубках.

Это все неприятная история. Было противостояние с прямыми конкурентами — португальским клубом, но, к сожалению, мы здесь проиграли. Отступать уже некуда и нужно набирать очки, надеясь на то, что португальские команды будут их терять. В Лиге чемпионов у нас у «Локомотива» «группа смерти», у «Зенита» группа рабочая и в ней есть «Бенфика». Две победы над ней помогут внести изменения в рейтинг. Это был бы достойный ответ. Будем надеяться, что «Зенит» решит эту задачу. Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков

У «Зенита» в группе кроме «Бенфики» (2 октября матч в Санкт-Петербурге, 10 декабря на выезде) также немецкий «Лейпциг» (5 ноября дома/23 октября в гостях) и французский «Лион» (27 ноября дома/17 сентября на выезде).

Мы понимаем наш уровень, и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак

Как и с кем

В Лиге Европы в соперники московскому ЦСКА достались болгарский «Лудогорец» (19 сентября матч на выезде, 28 ноября — дома), испанский «Эспаньол» (3 октября дома/12 декабря в гостях) и венгерский «Ференцварош» (24 октября дома, 7 ноября в гостях).

Для ЦСКА сейчас каждая международная игра на вес золота, надо почувствовать уверенность. Группа ровная, так что любая недооценка соперника будет чревата потерей очков. Я не знаю, как ЦСКА будет выходить из ситуации с такой короткой скамейкой. Травмированных много, усилиться некем. Нагрузка ляжет на 12−13 человек. И это не та ситуация, когда можно где-то на мастерстве пройти, нужно вкалывать на 100% в каждом матче и каждом эпизоде. Плюс отсутствие возможности ротировать состав. На примере «Спартака» можем увидеть, как сказывается недовосстановление в таком графике. Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин

У «Краснодара» в соперниках швейцарский «Базель» (19 сентября матч на выезде/28 ноября — дома), испанский «Хетафе» (3 октября дома/12 декабря на выезде) и турецкий «Трабзонспор» (24 октября в гостях/7 ноября дома).