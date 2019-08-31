По следам «Спартака»: самые позорные вылеты российских клубов из еврокубков

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АЕК помог «Спартаку» с чемпионством

3-й квалификационный раунд Лиги Европы-2016/17.

«Спартак» — АЕК (Кипр) — 1:1, 0:1.

Футбол Лига Европы 2016/2017 3-й отборочный раунд, 4.08.2016, 19:30 Спартак 0 АЕК Л 1

Последняя неделя Дмитрия Аленичева в «Спартаке». «Красно-белые» пробивались в ЛЕ через квалификацию. На тренера давила ответственность, а футболисты зависли в полупозиции. «Спартак» встречался с кипрским АЕКом, который по цифрам (в рейтинге УЕФА ниже второй сотни) должен был получать от москвичей по два-три мяча в каждом из матчей. В итоге на Кипре «Спартак» умудрился сыграть вничью (1:1) и оправдал результат матча средиземноморской жарой.

Проблемы с недонастроем — классика «Спартака». В Москве при сумасшедшей поддержке футболисты вяло (видимо, передалось поведение Аленичева на бровке) двигали мяч, почти не бегали и за три минуты до финального свистка получили пробоину — 0:1. «Спартак» остался без еврокубков, Аленичева уволили, а малоизвестный тренер Массимо Каррера из временной фигуры превратился в постоянную, приведя «Спартак» к титулу чемпиона России.

А «Легия» ничем не помогла

4-й квалификационный Лиги Европы-2011/12.

«Легия» (Польша) — «Спартак» — 2:2, 3:2.

Обида за непопадание в Лигу Европы летом 2011-го надолго засела в головах у фанов «Спартака». «Красно-белых» считали фаворитами в матчах с «Легией», а на деле все оказалось наоборот. В Варшаве «Спартак» комфортно сыграл вничью (2:2), а в Москве умудрился проиграть 2:3, хотя первым забил два мяча. К 27-й минуте спартаковцы владели преимуществом (по голу забили братья Комбаровы), но оно быстро рассыпалось. В итоге уже к концу тайма «Легия» дважды забила. А прямо перед финальным свистком воткнула третий: Януш Гол из метафизического состояния перевел свою фамилию в реальность.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Тур 1, 1.08.2019, 20:00 Нефтчи 3 Арсенал Т 0

«Нефтчи» вынес тульский «Арсенал»

2-й квалификационный раунд Лиги Европы-2019/20.

«Арсенал» — «Нефтчи» (Азербайджан) — 0:1, 0:3.

Самый свежий пример. Шестое место по итогам прошлого сезона и победа «Локомотива» в Кубке России подарили «Арсеналу» дебют в Лиге Европы. Туляки оказались психологически не готовы к встречам с азербайджанским «Нефтчи». Сначала минимальное поражение 0:1 при преимуществе «Арсенала», а затем сокрушительный вынос 0:3.

Решающим фактором стал опыт. «Нефтчи», несмотря на глубоководное положение в рейтинге УЕФА, регулярно бодается в квалификации еврокубков. «Арсенал» до июля не делал этого никогда. По классу и на бумаге туляки должны были проходить «Нефтчи», но когда трясутся ноги — все становится чуточку сложнее.

ЦСКА запомнил «Вардар» навсегда

2-й квалификационный раунда Лиги чемпионов-2003/04.

«Вардар» (Македония) — ЦСКА — 2:1, 1:1.

Уже 15 лет назад ЦСКА считал деньги и считал ежегодное попадание в групповой этап Лиги чемпионов обязательным условием. Валерий Газзаев еще не помышлял о победе в Кубке УЕФА и только строил ту самую команду. На пути к ЛЧ армейцев внезапно остановил наискромнейший македонский «Вардар». Карлик с Балкан умудрился победить ЦСКА на выезде (1:2), причем надежду «красно-синим» подарил Сергей Самодин: форвард забил гол на 90-й минуте.

Но встреча в Скопье не сложилась. ЦСКА, как это бывает с российскими клубами, недооценил соперника. Все началось хорошо: на 28-й минуте забил Спартак Гогниев, но на большее москвичей не хватило. В итоге на 65-й минуте «Вардар» ответил (1:1), и ЦСКА неожиданно для многих остался без Лиги чемпионов.

И АИК тоже запомнил

4-й квалификационный раунд Лиги Европы-2012/13.

ЦСКА — АИК — 1:0, 0:2.

Армейцев за шаг до группового этапа остановила ну очень средняя команда из Швеции. АИК вообще не играл в еврокубках — от этого провал ЦСКА только ярче. В Швеции армейцы действовали грамотно и минимально победили — ну не прекрасный задел? Естественно! Но дома «красно-синие» при богатейшем ассортименте моментов не смогли забить ни одного. Шведы, наверное поразились красоте Химок, реализовали все возможное, забив два гола: по одному в начале и конце матча. Авторы голов Мартин Лоренцон и Кваме Карикари заметными футболистами не стали, осев в «Эребру» и «Габале». А тот провал ЦСКА запомнился на долгие годы.

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«Рапид» не пустил «Локомотив» в ЛЧ

3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов-2005/06.

«Рапид» (Австрия) — «Локомотив» — 1:1, 1:0.

Август 2005-го в памяти многих болельщиков «красно-зеленых». «Локомотив» забарахлил в самый неподходящий момент: Владимир Эштреков сменил Юрия Семина, и команда двигалась на багаже предыдущего тренера. И москвичам попался «Рапид», который никогда не пускал наши клубы вперед. Так было с «Динамо» в середине 90-х, с «Рубином» за год до «Локомотива», потом снова «Рубин» (2007/08).

«Локомотив» в обоих матчах играл лучше, но в итоге остался за бортом Лиги чемпионов. Кстати, это был третий подряд сезон, когда в основном турнире ЛЧ не было российских представителей.

А еще был полупрофессиональный «Зюльте-Варегем»

1-й квалификационный раунд Кубка УЕФА-2006/07.

«Локомотив» — «Зюльте-Варегем» (Бельгия) — 2:1, 0:2.

Если «Спартаку» все припоминают «Легию», то «Локомотиву» — скромный полупрофессиональный клуб из бельгийской глубинки. Славолюб Муслин продолжал экспериментировать, а его футболисты — пороть моменты. В Москве железнодорожники победили ноунейма со скольким счетом (2:1), хотя должны были уничтожать соперника.

Казалось бы, ответственность за результат не позволит «Локо» проиграть на выезде. Но шапкозакидательские настроения и высокомерные реплики Муслина сыграли с «красно-зелеными» злую шутку: бельгийцы уверенно забили два гола и оставили Черкизово без еврокубков. Муслина уволили, а в клубе начался затяжной кризис.

Богатые тоже плачут

Раунд плей-офф Лиги чемпионов-2010/11.

«Осер» (Франция) — «Зенит» — 2:0, 0:1.

Два года подряд «Зенит» спотыкался о низкорейтинговые клубы в квалификации. В 2009-м в Лигу Европы питерцев не пустил «Насьонал» (4:3, 1:1), а через год «Зенит» наступил на те же грабли, но в Лиге чемпионов. Могущественный и разбухший на газовых деньгах «Зенит» остановился за шаг до группы Лиги чемпионов. «Осер», начинавший провальный сезон, умудрился разбить питерцев на своем поле (2:0) и вытерпел на чужом (0:1).