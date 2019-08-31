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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

После попадания «Астаны» и МЮ в одну группу ЛЕ казахстанские клубы впервые сыграют с представителями Англии в еврокубках

До будущих игр «Астаны» и «Манчестер Юнайтед» казахстанские клубы с командами Англии в еврокубках не пересекались, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: AFP 2019

«“Астана” станет первым казахстанским клубом, который сыграет против клуба из Англии в еврокубках. Англия станет 44-й страной — соперником в еврокубках. Казахстанские клубы пока не пересекались с представителями Азербайджана, Гибралтара, Италии, Косово, Лихтенштейна, Северной Македонии, Сан-Марино, Северной Ирландии, Уэльса и Фарерских островов», — говорится в сообщении.

Напомним, что первый матч «Астана» — «Манчестер Юнайтед» состоится в ночь с 19 на 20 сентября на «Олд Траффорде» в 01:00 по времени Нур-Султана. Ответный матч пройдет 28 ноября на «Астана-Арене».

Также в группе L сыграют сербский «Партизан» и голландский «АЗ Алкмар».

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