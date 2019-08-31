После попадания «Астаны» и МЮ в одну группу ЛЕ казахстанские клубы впервые сыграют с представителями Англии в еврокубках

Источник: AFP 2019

«“Астана” станет первым казахстанским клубом, который сыграет против клуба из Англии в еврокубках. Англия станет 44-й страной — соперником в еврокубках. Казахстанские клубы пока не пересекались с представителями Азербайджана, Гибралтара, Италии, Косово, Лихтенштейна, Северной Македонии, Сан-Марино, Северной Ирландии, Уэльса и Фарерских островов», — говорится в сообщении.

Напомним, что первый матч «Астана» — «Манчестер Юнайтед» состоится в ночь с 19 на 20 сентября на «Олд Траффорде» в 01:00 по времени Нур-Султана. Ответный матч пройдет 28 ноября на «Астана-Арене».