Сульшер назвал новым опытом для МЮ матчи с «Астаной» в ЛЕ и высказался об искусственном газоне

«Это интересно. Есть несколько новых команд для нас, — говорит Сульшер. — Перед жеребьевкой никогда не знаешь, ждет ли вас короткая поездка в Шотландию или вы отправитесь в Казахстан, как мы. Это будет новым опытом для нас. Я только что поговорил со Скоттом Мактоминеем, который в этом году играл в Казахстане со сборной Шотландии. Он сказал, что там искусственное поле, но хорошего качества, однако нас ждет долгий перелет. У нас получилась хорошая беседа с Неманьей Матичем о “Партизане”, который выбил мой “Мольде” из ЛЕ прошлой ночью. Я видел эту игру и, конечно, Зорана Тошича, которого тренировал в дубле “МЮ”. Последний раз мы играли с “Партизаном” в 1966 году, так что это будет новым опытом для клуба. “АЗ Алкмар” я видел в деле, когда за них еще играл Серхио Ромеро. Я был в Голландии на турнире с дублем “МЮ”. Нас ждут сложные игры. В ближайшее время нам надо будет серьезно решить вопросы логистики. Конечно, мы хотим победить в турнире. Мы хорошо знакомы с ЛЕ, потому что пару лет назад выигрывали ее, а через нее можно попасть в Лигу чемпионов. Также это шанс использовать весь состав и дать возможность сыграть молодым. Мы будем сконцентрированы на матчах и посмотрим, что произойдет. С нетерпением ждем этих игр».