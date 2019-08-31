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14:42 (мск), источник: Vesti.kz

Сульшер назвал новым опытом для МЮ матчи с «Астаной» в ЛЕ и высказался об искусственном газоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в интервью официальному сайту клуба прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

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Источник: AP 2019

В группе L вместе с английской командой сыграют казахстанская «Астана», сербский «Партизан» и голландский «АЗ Алкмар».

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«Это интересно. Есть несколько новых команд для нас, — говорит Сульшер. — Перед жеребьевкой никогда не знаешь, ждет ли вас короткая поездка в Шотландию или вы отправитесь в Казахстан, как мы. Это будет новым опытом для нас. Я только что поговорил со Скоттом Мактоминеем, который в этом году играл в Казахстане со сборной Шотландии. Он сказал, что там искусственное поле, но хорошего качества, однако нас ждет долгий перелет. У нас получилась хорошая беседа с Неманьей Матичем о “Партизане”, который выбил мой “Мольде” из ЛЕ прошлой ночью. Я видел эту игру и, конечно, Зорана Тошича, которого тренировал в дубле “МЮ”. Последний раз мы играли с “Партизаном” в 1966 году, так что это будет новым опытом для клуба. “АЗ Алкмар” я видел в деле, когда за них еще играл Серхио Ромеро. Я был в Голландии на турнире с дублем “МЮ”. Нас ждут сложные игры. В ближайшее время нам надо будет серьезно решить вопросы логистики. Конечно, мы хотим победить в турнире. Мы хорошо знакомы с ЛЕ, потому что пару лет назад выигрывали ее, а через нее можно попасть в Лигу чемпионов. Также это шанс использовать весь состав и дать возможность сыграть молодым. Мы будем сконцентрированы на матчах и посмотрим, что произойдет. С нетерпением ждем этих игр».

Ранее итоги жеребьевки подвели главный тренер «Астаны» Роман Григорчук и капитан команды Ненад Эрич. Предстоящие игры с «МЮ» станут для Казахстана первой встречей на клубном уровне с представителями чемпионата Англии.

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