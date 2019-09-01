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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

Легенда МЮ о матче с «Астаной»: Путешествие в Казахстан повлияет физически и ментально на игроков

Шестикратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что в гостевом матче с «Астаной» в Лиге Европы могут дать шанс молодым игрокам. Об этом известный экс-защитник сказал в интервью Manchester Evening News, сообщает KaFootball.kz.

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По его словам, из-за плотного календаря главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер может использовать всю обойму команду.

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«Они будут опустошены. Я уверен, что Сульшер и его тренерский штаб скажут молодым игрокам быть готовыми, потому что они должны будут использовать всю свою команду. Такие путешествия влияют на организм и тело, как физически, так и ментально. Предположим, что в четверг они пролетят около шести миль в Казахстан и сразу после этого возвращаются в Англию на сложнейшую игру в АПЛ. Это тяжело, и Сульшеру нужно, чтобы весь состав был готов помочь и заполнить эти пробелы в составе», — сказал Фердинанд.

Напомним, что вместе с «Астаной» и «МЮ» в группе L также сыграют сербский «Партизан» и голландский «АЗ Алкмар».

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