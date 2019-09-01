Легенда МЮ о матче с «Астаной»: Путешествие в Казахстан повлияет физически и ментально на игроков

«Они будут опустошены. Я уверен, что Сульшер и его тренерский штаб скажут молодым игрокам быть готовыми, потому что они должны будут использовать всю свою команду. Такие путешествия влияют на организм и тело, как физически, так и ментально. Предположим, что в четверг они пролетят около шести миль в Казахстан и сразу после этого возвращаются в Англию на сложнейшую игру в АПЛ. Это тяжело, и Сульшеру нужно, чтобы весь состав был готов помочь и заполнить эти пробелы в составе», — сказал Фердинанд.