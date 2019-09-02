Чемпион мира из «Манчестер Юнайтед» оказался дороже состава «Астаны» и других соперников вместе по группе Лиги Европы

Источник: AFP 2019

Согласно данным transfermarkt, самый высокий бюджет в квартете L у команды «Манчестер Юнайтед» — 727,25 миллионов евро. Самые дорогие игроки «красных дьяволов» — Поль Погба (100 миллионов), Маркус Рэшфорд (80 миллионов) и Давид Де Хеа (65 миллионов).

Читайте также Легенда МЮ о матче с «Астаной»: Путешествие в Казахстан повлияет физически и ментально на игроков

Вторым по стоимости состава стал голландский «АЗ Алкмар» — 53,5 миллиона евро. Самыми дорогими футболистами считаются Кэлвин Стенгс (7 миллионов), Йорди Класи (5,5 миллиона), Уссама Идрисси и Теун Коопмейнерс (каждый по 5 миллионов).

Состав «Астаны» на третьем месте — 24,45 миллиона евро. Самыми дорогими игроками северян, как известно, являются Марин Томасов (3,5 миллиона), Дмитрий Шомко, Роман Муртазаев и Фирмин Мубеле (каждый по 2,5 миллиона).

Самый низкий бюджет в группе у белградского «Партизана» — 23,63 миллиона евро. Самыми дорогими игроками называются Неманья Милетич (2,75 миллиона), Бибрас Натхо и Страхиня Павлович (каждый по 2 миллиона).

Напомним, что групповой этап Лиги Европы стартует 19 сентября. В этот день «Астана» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Партизан» дома примет «АЗ Алкмар».