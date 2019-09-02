Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Сассуоло
Сампдория
41
Футбол. Зарубежный
1.09
Лечче
Верона
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Дженоа
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» остался без еврокубков
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
13:46 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира из «Манчестер Юнайтед» оказался дороже состава «Астаны» и других соперников вместе по группе Лиги Европы

Общая стоимость игроков «Астаны» оказалась выше состава «Партизана», но ниже двух других команд по группе Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AFP 2019

Согласно данным transfermarkt, самый высокий бюджет в квартете L у команды «Манчестер Юнайтед» — 727,25 миллионов евро. Самые дорогие игроки «красных дьяволов» — Поль Погба (100 миллионов), Маркус Рэшфорд (80 миллионов) и Давид Де Хеа (65 миллионов).

Читайте также
Легенда МЮ о матче с «Астаной»: Путешествие в Казахстан повлияет физически и ментально на игроков

Вторым по стоимости состава стал голландский «АЗ Алкмар» — 53,5 миллиона евро. Самыми дорогими футболистами считаются Кэлвин Стенгс (7 миллионов), Йорди Класи (5,5 миллиона), Уссама Идрисси и Теун Коопмейнерс (каждый по 5 миллионов).

Состав «Астаны» на третьем месте — 24,45 миллиона евро. Самыми дорогими игроками северян, как известно, являются Марин Томасов (3,5 миллиона), Дмитрий Шомко, Роман Муртазаев и Фирмин Мубеле (каждый по 2,5 миллиона).

Самый низкий бюджет в группе у белградского «Партизана» — 23,63 миллиона евро. Самыми дорогими игроками называются Неманья Милетич (2,75 миллиона), Бибрас Натхо и Страхиня Павлович (каждый по 2 миллиона).

Напомним, что групповой этап Лиги Европы стартует 19 сентября. В этот день «Астана» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Партизан» дома примет «АЗ Алкмар».

Руслан Ошуров  .

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
АЗ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Партизан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Марсьяль из "МЮ" забивал Покатилову, АЗ продал лидера, в "Партизане" играют звезды ЦСКА. Что нужно знать о соперниках "Астаны" в ЛЕ
Черчесов: Задача — сохранить интерес болельщиков после ЧМ-2018
Названа тройка претендентов на звание игрока года по версии ФИФА
Медведева: Надо уметь говорить людям «нет»
Свист, ненависть. Медведев побеждает на US Open под рокот трибун
Турнир для «своих». Как УЕФА может оставить клубы без ЛЧ
Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову — 56 (фото)
Стали известны претенденты на звание тренера года по версии ФИФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь